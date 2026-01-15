Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

NATO can suyunu Türkiye'de buldu! Yazılım ihracatı Yunanistan'ı küplere bindirdi

NATO, taktik veriler paylaşımını sağlayan bir yazılım için HAVELSAN ile sözleşme imzaladı. Yunan siyasetçiler, bu anlaşmanın Yunanistan'ın savunma sırları için bir risk teşkil edebileceği savunarak hükümeti eleştirdi.

NATO can suyunu Türkiye'de buldu! Yazılım ihracatı Yunanistan'ı küplere bindirdi
AA
15.01.2026
14:52
15.01.2026
14:52

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (), modern orduların “merkezi sinir sistemi” olarak tanımlanan ve hava, kara ile denizdeki tüm dost unsurların aynı dili konuşmasını ve ortak bir operasyonel tabloyu paylaşmasını sağlayan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için ile sözleşme imzaladı.

Bu sayesinde ihbar ve komuta kontrol merkezleri, havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları, füze sistemleri birbirleriyle sürekli veri konum, hedef bilgisi, radar izi gibi bilgileri paylaşıyor.

NATO can suyunu Türkiye'de buldu! Yazılım ihracatı Yunanistan'ı küplere bindirdi

YUNAN SİYASETİNDE ELEŞTİRİ YAĞMURU

HAVELSAN'ın bu ihracat başarısı Yunan siyasetinde gündem konusu oldu. Yunan siyasetçi Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini 'nin teknolojik hamlelerine karşı "yetersiz kalmakla" veya "stratejik hatalar yapmakla" eleştirdi.

HAVELSAN’ın NATO ile imzaladığı yazılım anlaşmasına dikkat çeken Kyrtsos, bunun ’ın savunma sırları açısından risk oluşturabileceğini öne sürdü.

Kyrtsos, Yunan hükümetini Türkiye’nin bu alandaki yükselişi karşısında daha temkinli davranması gerektiği gerekçesiyle eleştirirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik gelişiminin bir göstergesi de Türk HAVELSAN'ın, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı olarak, NATO ile imzaladığı sözleşmedir. Bu sözleşme erken uyarı uçakları, savaş uçakları, savaş gemileri, radar sistemleri, kara birimleri ve füze sistemleri arasındaki iletişim koordinasyonunu destekleyecek yazılımın tedarikini kapsamaktadır. NATO ile Yunan koordinasyonu için Türk yazılımı kullanılması, savunma sistemimizin gizli bilgilerine sızılması konusunda yüksek bir Türk nüfuzu olasılığı anlamına gelmektedir.

Türkiye'nin savunma teknolojisi ve savaş sanayi meselelerinde NATO ve Avrupa düzeyindeki ilerleyişi, hükümet liderliğini düşündürmelidir."

ETİKETLER
#yunanistan
#savunma sanayi
#nato
#güvenlik
#yazılım
#havelsan
#TÜRKİYE
#Dünya
TGRT Haber
