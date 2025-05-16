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 | Berrak Arıcan

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Putin'i hedef aldı: Hata yaptı ve başının dertte olduğunu biliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da gerçekleşen barış müzakerelerine düşük seviyeli heyet göndermesine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tepki gösterdi. Rutte, Putin'in 'hata' yaptığını söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Putin'i hedef aldı: Hata yaptı ve başının dertte olduğunu biliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 15:14

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin girişinde basına açıklamalarda bulundu.

İstanbul barış müzakereleriyle ilgili bir soru üzerine Rutte, "Putin, İstanbul'a düşük seviyeli heyet göndererek hata yaptı." cevabını verdi.

Rutte, "Top açıkça onun sahasında. Topu oynamalı. Barış istemek konusunda ciddi olmalı. Bu yüzden bence tüm baskı artık Putin'in üzerinde." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Putin'i hedef aldı: Hata yaptı ve başının dertte olduğunu biliyor

''BAŞININ DERTTE OLDUĞUNU BİLİYOR''

Rus liderin kendisinin de bu durumun farkında olduğunu dile getiren Rutte, "Topun kendi sahasında olduğunu, başının dertte olduğunu, bu düşük seviyeli heyeti göndererek büyük bir hata yaptığını çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Putin'i hedef aldı: Hata yaptı ve başının dertte olduğunu biliyor

''TRUMP'IN ÖNCÜLÜĞÜ ÇOK ÖNEMLİ''

Rutte, Ukrayna'nın masada bulunmasını ise "çok iyi" olarak nitelendirerek "Ateşkes müzakereleri için gerçekten istekli bir heyet gönderdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin oynadığı rolden de memnuniyetini dile getiren Rutte, "Başkan Donald Trump'ın (savaşı) çıkmazdan kurtarması ve tüm bunlarda açıkça öncülük etmesi çok önemli ve son derece faydalı." değerlendirmesinde bulundu.

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