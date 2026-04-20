NATO tarafından yapılan açıklamaya göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte iki günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'de olacak. Genel Sekreter, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Ankara'da olacak. Söz konusu ziyaret kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmeler yapacağı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geliyor NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 21-22 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler ile görüşecek. Ziyarette ana gündem maddesinin 2026 NATO Zirvesi hazırlık çalışmaları olması bekleniyor. NATO 2026 Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak.

NATO ZİRVESİ ANKARA'DA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye ziyaretinde ana konu olarak NATO 2026 Zirvesinin öne çıkması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye ziyaretinde ayrıca bölgesel ve küresel güvenlik konularının da gündeme gelebilir. Genel Sekreterin Ankara ziyaretlerinde ana gündem maddesinin bu zirvenin hazırlık çalışmaları olması bekleniyor.

2026 NATO Zirvesi bu yıl 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi’nin ardından tarihinde ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak.