NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, temaslarda bulunmak üzere 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Rutte, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geliyor
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 15:30

tarafından yapılan açıklamaya göre NATO Genel Sekreteri iki günlük resmi bir ziyaret için 'de olacak. Genel Sekreter, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde 'da olacak. Söz konusu ziyaret kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmeler yapacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 21-22 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler ile görüşecek.
Ziyarette ana gündem maddesinin 2026 NATO Zirvesi hazırlık çalışmaları olması bekleniyor.
NATO 2026 Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek.
Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geliyor

NATO ZİRVESİ ANKARA'DA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye ziyaretinde ana konu olarak NATO 2026 Zirvesinin öne çıkması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye ziyaretinde ayrıca bölgesel ve küresel güvenlik konularının da gündeme gelebilir. Genel Sekreterin Ankara ziyaretlerinde ana gündem maddesinin bu zirvenin hazırlık çalışmaları olması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geliyor

2026 bu yıl 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi’nin ardından tarihinde ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak.

