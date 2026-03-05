Menü Kapat
Editor
 Berkay Alptekin

Nato Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye açıklaması: 5. madde seçeneği masada yok

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik füze hakkında açıklamalarda bulundu. Rutte, füzenin NATO hava savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek, durumu kınarken, NATO'nun topraklarını savunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Nato Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye açıklaması: 5. madde seçeneği masada yok
IHA
05.03.2026
05.03.2026
Dün 'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmata ilişkin Genel Sekreteri açıklamalarda bulundu. Rutte, İran'ın füze fırlatmasına karşın durumu açıkça kınadıklarını ifade ederken, füzenin NATO hava füze savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Nato Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye açıklaması: 5. madde seçeneği masada yok

HABERİN ÖZETİ

Nato Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye açıklaması: 5. madde seçeneği masada yok

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'dan Türk hava sahasına yönelen ve NATO hava füze savunması tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklamalarda bulundu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın füze fırlatmasını açıkça kınadıklarını belirtti.
Füzenin NATO hava füze savunması tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Rutte, olayın NATO topraklarının her karışını savunacaklarına dair açık bir kanıt olduğunu söyledi.
Yaşanan füze olayı sonrası NATO'nun 5. maddesinin yürürlüğe girmeyeceği ve kimsenin bundan söz etmediği belirtildi.
Rutte, rakiplerinin NATO'nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu gördüğünü dile getirdi.
Ayrıca yaşanan olayı örnek gösteren Rutte, "NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt. Bu ciddi bir durumdu ve kesinlikle kınanmalıdır." sözlerine yer verdi.

Rutte, yaşanan füze olayı sonrası NATO'nun 5. maddesinin yürürlüğe girmeyeceğini ve kimsenin de bundan söz etmediğini ifade etti. Öte yandan Mark Rutte, "En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO’nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmişti.

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sornasında önleme yapan mühimmatına ait olduğu tespit edilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

