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 | Berrak Arıcan

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Trump'a övgülerine İran'dan sert tepki: Çirkin ve sorumsuzca

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD Başkanı Donald Trump hakkında söyledikleri İran'ı kızdırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sert tepki göstererek saldırgan bir eylemin "olağanüstü" olarak nitelendirilmesinin "çirkin ve sorumsuzca" olduğunu söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Trump'a övgülerine İran'dan sert tepki: Çirkin ve sorumsuzca
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 16:08

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a dair övgü dolu sözlerine İran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımsız bir ülkeye yönelik saldırgan bir eylemi ‘gerçekten olağanüstü’ olarak niteleyip tebrik etmesi, NATO Genel Sekreteri açısından utanç verici, çirkin ve sorumsuzcadır" ifadelerini kullandı. Bekayi, ayrıca, "Zulüm ve adaletsizliği destekleyen bir kişi onurdan yoksundur. Bir suçu destekleyen kişi ise suçun ortağı ve işbirlikçisi sayılır" ifadelerine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Trump'a övgülerine İran'dan sert tepki: Çirkin ve sorumsuzca

TRUMP MESAJI İFŞA ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkarken, sosyal medya hesabından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajının ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Rutte, Trump’a gönderdiği mesajda, "İran konusundaki kararlı eylemin için seni tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bu, kimsenin cesaret edemeyeceği, hepimizi daha güvende hissettiren gerçekten olağanüstü bir eylemdi" ifadelerini kullanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Trump'a övgülerine İran'dan sert tepki: Çirkin ve sorumsuzca
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#mark rutte
#donald-trump
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