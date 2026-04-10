NATO ittifakında derin çatlak! Beyaz Saray'da Trump ne dedi? İşte görüşmenin perde arkası

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında soğuk rüzgarlar esti. Donald Trump'ın İran konusunda NATO'dan destek alamadığını öne sürerek tehdit savurdu.

NATO ittifakında derin çatlak! Beyaz Saray'da Trump ne dedi? İşte görüşmenin perde arkası
ABD, ve arasındaki geçici ateşkes sürecinde hareketli saatler geçiyor. ’nın son durumu merak edilirken Donald büyük saldırı planını koruyor. Geçici ateşkes sürecinde Trump'ın, Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde çatlak oluştu.

NATO ittifakında derin çatlak! Beyaz Saray'da Trump ne dedi? İşte görüşmenin perde arkası

Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasındaki Beyaz Saray görüşmesinde, NATO müttefiklerinin İran konusundaki eylemsizliğinden duyulan rahatsızlık ve olası misilleme planları gündeme geldi.
Donald Trump, NATO müttefiklerinin savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle Mark Rutte'ye "öfke kustuğu" iddia edildi.
Trump'ın, NATO ülkelerinin destek vermemesine yönelik "kısasa kısas planladığını" ima ettiği öne sürüldü.
Görüşmenin genel itibarıyla "tehdit yağmuru" şeklinde geçtiği iddia edildi.
NATO Sözcüsü Allison Hart, görüşmenin kötü geçtiği iddialarını yalanlayarak Trump ve Rutte'nin "dürüst" ve "yapıcı" bir görüşme yaptığını belirtti.
Mark Rutte, Trump'ın hayal kırıklığını anladığını ancak birçok müttefikin taahhütlerini yerine getirdiğini ifade etti.
NATO ittifakında derin çatlak! Beyaz Saray'da Trump ne dedi? İşte görüşmenin perde arkası

BEYAZ SARAY'DAKİ GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Politico internet sitesinin üç Avrupalı yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Donald Trump ve Mark Rutte'nin Beyaz Saray'da 8 Nisan'da yaptığı görüşme ele alındı.

Görüşmenin "gergin" geçtiği belirtilen haberde, Trump'ın, NATO müttefiklerinin savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle görüşmede Rutte'ye "öfke kustuğu" ileri sürüldü.

NATO ittifakında derin çatlak! Beyaz Saray'da Trump ne dedi? İşte görüşmenin perde arkası

''TEHDİT YAĞMURU''

Haberde, Trump'ın, NATO ülkelerinin destek vermemesine yönelik "kısasa kısas planladığını" ima ettiği ve görüşmenin genel itibarıyla "tehdit yağmuru" şeklinde geçtiği iddia edildi.

NATO Sözcüsü Allison Hart ise Politico'ya yaptığı açıklamada, görüşmenin kötü geçtiği iddialarını yalanlayarak Trump ve Rutte'nin "dürüst" ve "yapıcı" bir görüşme yaptığını belirtti.

NATO ittifakında derin çatlak! Beyaz Saray'da Trump ne dedi? İşte görüşmenin perde arkası

Rutte, görüşmenin ardından CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın "NATO müttefiklerinin İran savaşına destek konusunda hayal kırıklığına uğramasını" anladığını ancak tablonun tümüyle siyah-beyaz olmadığını, birçok müttefikin taahhütlerini yerine getirdiğini söylemişti.

