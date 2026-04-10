ABD, İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkes sürecinde hareketli saatler geçiyor. Hürmüz Boğazı’nın son durumu merak edilirken Donald Trump büyük saldırı planını koruyor. Geçici ateşkes sürecinde Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde çatlak oluştu.

HABERİN ÖZETİ NATO ittifakında derin çatlak! Beyaz Saray'da Trump ne dedi? İşte görüşmenin perde arkası Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasındaki Beyaz Saray görüşmesinde, NATO müttefiklerinin İran konusundaki eylemsizliğinden duyulan rahatsızlık ve olası misilleme planları gündeme geldi. Donald Trump, NATO müttefiklerinin savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle Mark Rutte'ye "öfke kustuğu" iddia edildi. Trump'ın, NATO ülkelerinin destek vermemesine yönelik "kısasa kısas planladığını" ima ettiği öne sürüldü. Görüşmenin genel itibarıyla "tehdit yağmuru" şeklinde geçtiği iddia edildi. NATO Sözcüsü Allison Hart, görüşmenin kötü geçtiği iddialarını yalanlayarak Trump ve Rutte'nin "dürüst" ve "yapıcı" bir görüşme yaptığını belirtti. Mark Rutte, Trump'ın hayal kırıklığını anladığını ancak birçok müttefikin taahhütlerini yerine getirdiğini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAKİ GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Politico internet sitesinin üç Avrupalı yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Donald Trump ve Mark Rutte'nin Beyaz Saray'da 8 Nisan'da yaptığı görüşme ele alındı.

Görüşmenin "gergin" geçtiği belirtilen haberde, Trump'ın, NATO müttefiklerinin savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle görüşmede Rutte'ye "öfke kustuğu" ileri sürüldü.

''TEHDİT YAĞMURU''

Haberde, Trump'ın, NATO ülkelerinin destek vermemesine yönelik "kısasa kısas planladığını" ima ettiği ve görüşmenin genel itibarıyla "tehdit yağmuru" şeklinde geçtiği iddia edildi.

NATO Sözcüsü Allison Hart ise Politico'ya yaptığı açıklamada, görüşmenin kötü geçtiği iddialarını yalanlayarak Trump ve Rutte'nin "dürüst" ve "yapıcı" bir görüşme yaptığını belirtti.

Rutte, görüşmenin ardından CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın "NATO müttefiklerinin İran savaşına destek konusunda hayal kırıklığına uğramasını" anladığını ancak tablonun tümüyle siyah-beyaz olmadığını, birçok müttefikin taahhütlerini yerine getirdiğini söylemişti.