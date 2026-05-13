Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

NATO Zirvesi'ne Körfez ülkelerinin de katılımı için görüşmeler başladı

Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG) ortak ülkelerinin (özellikle Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn) dahil olması için NATO müttefikleriyle görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Türk diplomatik kaynaklarının, Türkiye Today'e yaptığı açıklamalarda, Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşecek olan 'ne Körfez ülkelerinin katılımı için görüşmeler yapıldığı belirtildi. NATO Zirvesi'nde Körfez ülkelerinin yer alması uzun süredir düşük performans gösteren bir mekanizmaya yeni bir soluk getirme konusunda gerçek bir fırsat sunacağı vurgulandı.

Türk diplomatik kaynakları, Ankara'da 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Körfez ülkelerinin katılımı için görüşmeler yapıldığını ve bu katılımın mevcut mekanizmaya yeni bir soluk getireceğini belirtti.
Körfez ülkelerinin NATO zirvesine katılımı, İran ile herhangi bir potansiyel askeri çatışma anlamına gelmiyor.
Türkiye, bu genişlemenin mimarı olarak ittifak içindeki etkisini artırıyor.
İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG), bölgesel istikrarsızlığın yükünü çeken ülkelerle yeniden aktif hale getirilen proaktif bir araca dönüştürülüyor.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'nın NATO'nun Ankara zirvesine davet edilmesinin planlandığı iddiaları Türk diplomatik kaynakları tarafından yalanlandı.
''ASKERİ ÇATIŞMA ANLAMI TAŞIMIYOR''

ABD ve İran savaşında hedef olan Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in dahil olduğu İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG) için atılan adımda Körfez'in sarsılan güvenlik yapısı açısından önemli. Türk kaynaklarına göre, Körfez ülkelerinin NATO'nun Ankara zirvesine olası katılımı, İran ile herhangi bir potansiyel askeri çatışma anlamına gelmiyor.

Ayrıca Ankara, bu genişlemenin mimarı olarak konumlanarak ittifak içindeki etkisini önemli ölçüde artırıyor.

Diplomatik kaynaklar, İİG'nin yeni bir önem kazandığını ve krizler sırasında atıl durumda kalan bir ortaklık çerçevesini, bölgesel istikrarsızlığın yükünü en çok çeken ülkelerle birlikte yeniden aktif hale getirilen proaktif bir araca dönüştürdüğünü öne sürüyor.

ŞARA'NIN NATO ZİRVESİ'NE KATILIMI GÜNDEMDE DEĞİL

Öte yandan Türk diplomatik kaynaklar, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'nın NATO'nun Ankara zirvesine davet edilmesinin planlandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Diplomatik kaynaklar, Turkey in Depth'in aksine yaptığı haberlerin aksine, Şara'nın Ankara zirvesine katılımının hiçbir zaman gündeme gelmediğini belirtiyor.

