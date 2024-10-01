NATO'da kan değişimi! Jens Stoltenberg dönemi resmen bitti

01 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:14

Hollandalı politikacı Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den resmen devraldı.

NATO​'da Mart Rutte dönemi resmen başladı. Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen törenle Jens Stoltenberg​, Nato Geinel Sekreterliği göevini Rutte'ye devretti. Törende konuşan Rutte, görevi kendisine emanet eden tüm müttefiklere teşekkür ederken Stoltenberg'e hitaben, "Örnek bir Genel Sekreter oldunuz. Bugün NATO daha büyük, daha güçlü ve birleşik. Bu büyük ölçüde liderliğiniz sayesinde. Sağlam bir İttifak devralmamı sağladınız" ifadelerini kulandı.

UKRAYNA​'YA TAM ÜYELİK DESTEĞİ

Rutte yeni görevindeki hedeflerine de değindi. NATO'yu geleceğin zorluklarına hazırlamaya kararlı olduğunu ifade eden Rutte, "Önceliklerim NATO'yu güçlü tutmak, kolektif savunmanın tüm tehditlere karşı etkili ve güvenilir kalmasını sağlamak, daha fazla savunma harcaması ve yatırımı yapmak, Ukrayna'ya desteği artırmak ve onu NATO'ya daha da yakınlaştırarak üye olması için çalışmak" dedi.

Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerektiğini vurgulayan Rutte, "Güçlü ve bağımsız bir Ukrayna olmadan Avrupa'da kalıcı bir güvenlik olamaz" diye konuştu.

Daha sonra Stoltenberg, koltuğunu Rutte'ye devrederken personelle vedalaşmasının ardından uzun süre alkışlanarak karargahtan ayrıldı.