Avatar
Editor
 | Murat Makas

NATO'nun Rusya tehdidine karşı harcayacağı miktar ortaya çıktı

Rusya-Ukrayna savaşına karşı NATO saldırı olma ihtimali kapsamında savunmasına harcama yapıyor. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, NATO'nun Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirdiğini ve harcanacak miktarı açıkladı.

NATO'nun Rusya tehdidine karşı harcayacağı miktar ortaya çıktı
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları sürerken barış yolunda çözümün olmaması Avrupa'yı diken üstünde bırakıyor. Avrupa Rusya'nın olası tehditlerine karşı savunmasına harcama yapıyor.

NATO'nun Rusya tehdidine karşı harcayacağı miktar ortaya çıktı

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, NATO'nun doğu kanadını olası Rus saldırganlığına karşı savunmanın en az 1,2 trilyon avroya mal olacağını belirtirken, ABD ile ittifakın önemini ve Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, NATO'nun doğu kanadını olası bir Rus saldırganlığına karşı savunmanın en az 1,2 trilyon avroya mal olacağını açıkladı.
ABD ile ittifakın Polonya dış politikasının temel direği olduğunu belirten Sikorski, ABD-AB ilişkilerindeki kötüleşmenin Polonya için özel bir meydan okuma teşkil ettiğini ifade etti.
Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ve AB'nin kıtanın geleceği için temel olduğunu vurguladı.
Sikorski, Rusya'nın istikrarsızlaştırma eylemleri devam ederse Polonya'nın ABD güçleri için bölgesel bir merkez olmaya hazır olduğunu dile getirdi.
AB karşıtı propagandayı eleştirerek, "Her AB karşıtı histeri belirtisinde Moskova seviniyor" dedi ve Polexit'e karşı çıktı.
AB'nin ortak savunma finansman programından Polonya'ya önemli bir pay (150 milyar avronun neredeyse üçte biri) ayrıldığını ve bu yatırımların büyük ölçüde Polonya sanayisine yarayacağını belirtti.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, NATO’nun doğu kanadını olası bir Rus saldırganlığına karşı savunmanın en az 1,2 trilyon avroya mal olacağını söyledi. Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Dışişleri Bakanı Sikorski, Parlamentonun alt kanadı Sejm’de yıllık dış politika konuşmasını yaptı.

NATO'nun Rusya tehdidine karşı harcayacağı miktar ortaya çıktı

''ÖZEL MEYDAN OKUMA''

Sikorski, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin kötüleştiğine işaret ederek, "Bu durum, Polonya için özel bir meydan okumayı teşkil ediyor." dedi.

ABD ile işbirliğini geliştirmenin ülkesinin çıkarına olduğunu belirten Sikorski, "ABD ile ittifak ve yakın bağlar, Beyaz Saray’da kimin oturduğuna, Kongre’de hangi partinin çoğunluğu elinde bulundurduğuna ya da Polonya’da kimin iktidarda olduğuna bakılmaksızın, onlarca yıldır dış politikamızın temel direği olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sikorski, AB’nin rolüne de dikkati çekerek, Avrupa’nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Polonya’daki ABD askerlerinin sayısını koruma ve hatta artırma sözü verdiğini hatırlatan Sikorski, "Eğer varsaydığımız gibi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in eylemleri, Avrupa’yı ve dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam ederse Polonya, ABD güçleri için bölgesel bir merkez olmaya hazırdır." diye konuştu.

ABD’deki değişimlere anlayış ve aynı zamanda endişeyle baktıklarını dile getiren Sikorski, "Amerika’nın sadık bir müttefiki olduk ve olacağız ama enayi olamayız." dedi.

NATO'nun Rusya tehdidine karşı harcayacağı miktar ortaya çıktı

"HER AB KARŞITI HİSTERİ BELİRTİSİNDE MOSKOVA SEVİNİYOR"

Konuşmasında, Polonya’nın AB’den çıkışını ifade eden "Polexit"e de değinen Sikorski, bazı Polonyalı siyasetçilerin AB karşıtı propaganda yaymasını ve ülkeyi AB’den çıkarmak istemesini "paradoks" olarak nitelendirdi. Sikorski, "Her AB karşıtı histeri belirtisinde Moskova seviniyor." ifadesini kullandı.

NATO’nun doğu kanadını olası Rus saldırganlığına karşı savunmanın en az 1,2 trilyon avroya mal olacağına dikkati çeken Sikorski, bunun Polonya’nın savunma bütçesinin 24 katı olduğunu vurguladı.

Avrupa’nın reformlara ihtiyaç duyduğunu belirten Sikorski, "Avrupa kıtasının geleceği, AB’nin temelleri üzerinde inşa edilmelidir, onun harabeleri üzerinde değil." diye konuştu.

POLONYA'YA YATIRIMLAR BERLİN'E YARADI İDDİASI

Sikorski, AB’nin "SAFE" ortak savunma finansman programını da savunarak, "Muhalefet, 'Polonya ordusuna yapılan yatırımların Berlin’e yaradığı' iddiasında bulunuyor, bu doğru değil. Eylül ayında Rus insansız hava araçları, Berlin’e değil (Polonya’nın doğusundaki) Lublin ve Zamosc’a uçtu." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Rusya tehdidine karşı harcayacağı miktar ortaya çıktı

AB ülkelerine savunma harcamaları için düşük faizli kredi olarak verilecek toplam 150 milyar avronun neredeyse 3'te 1'inin Polonya’ya tahsis edildiğine dikkati çeken Sikorski, harcamaların yüzde 80’inin Polonya sanayisine yatırım olacağını kaydetti.

ETİKETLER
#Rusya Ukrayna Savunma Harcamaları Polonya Nato
#Dünya
