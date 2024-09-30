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Nehir canavarı küçük kızı yuttu! Vinçle sudan çıkarılan timsahın midesi ortalığa saçıldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
30 Eylül 2024 17:23 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:25
Nehir canavarı küçük kızı yuttu! Vinçle sudan çıkarılan timsahın midesi ortalığa saçıldı

Malezya'da 6 yaşındaki çocuk, nehirde oynarken bir anda suya çekildi. Kız kardeşi ve büyükbabası o anlarda çaresizce kalakaldı. Bölgedeki bir ormancılık şirketinin çalışanları, acı olayı gün yüzüne çıkardı. 

Malezya​'da 6 yaşındaki Cecelia Julan Intik, kız kardeşi ve büyükbabasıyla beraber nehirde yüzerken dehşeti yaşadı. Küçük kız bir anda suyun dibine çekildi, çevresindekiler ise engellemeyi başaramadı. Görgü tanıkları metrelerce uzunluktaki timsahın, Cecelia'yı suya çektiğini söyledi. İki gün boyunca nehirde timsah​ arandı. 

Nehir canavarı küçük kızı yuttu! Vinçle sudan çıkarılan timsahın midesi ortalığa saçıldı - 1. Resim

TİMSAH VİNÇLE NEHİRDEN ÇIKARILDI

Sarawak Ormancılık Şirketi uzmanları, küçük kızı yediğini düşündükleri timsahı yakalamayı başardı. Timsah o kadar ağırdı ki vinç ile sudan çıkarılabildi. Bir kamyonetin arkasına konulan timsahın midesinin bir kısmı yola döküldü. Nehir canavarının içinden insan dişleri, kemikler ve avuç dolusu madeni para döküldü. 

Nehir canavarı küçük kızı yuttu! Vinçle sudan çıkarılan timsahın midesi ortalığa saçıldı - 2. Resim

İNSAN KALINTILARI İNCELENECEK

İnsan kalıntıları analiz için Malezya Kimya Departmanı'ndaki adli laboratuvarlara gönderildi. Yakalanan hayvan Jetty Pasar Lama Tatau'ya geri getirildi ve daha fazla çalışma için ormancılık uzmanlarına verildi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
timsahMalezya

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