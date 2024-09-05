Nehirde serinlemek istedi, canavar tarafından ikiye bölündü! Polis vücudunun yarısını arıyor

05 Eylül 2024 10:43 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:00

Endonezya'da 68 yaşındaki M. Yunus, evine yakın olan Peureulak Nehri'nde yüzerken timsah saldırısına uğradı. Polis, bir gün sonra vücudun yarısını bulabildi. Vücudun timsah tarafından parçalandığı düşünülüyor.

Sosyal medya bu canavarı konuşuyor! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi

Sosyal medya bu canavarı konuşuyor! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi

Endonezya'da 68 yaşındaki M. Yunus, 29 Ağustos'ta evinin yakınındaki Peureulak Nehri'nde yüzerken timsah saldırısına uğradı. Olay sonrası nehir kıyısında sadece kıyafetleri ve telefonu bulunan adamın vücudunun yarısının timsah tarafından parçalandığı düşünülüyor.

64 yaşındaki eşi Dimyam, kocasının evden ayrıldıktan birkaç saat sonra eve dönmemesi üzerine endişelendi. Nehre gittiğinde kıyıda kocasının eşyalarını buldu, ancak kendisinden iz yoktu. Bunun üzerine köydeki ailesinden yardım isteyen kadın bir yandan da polisi aradı.

VÜCUDUN YARISI BULUNDU

Kurtarma ekipleri, ertesi gün cansız bedeni kıyafetlerinin bulunduğu yerden yaklaşık bir buçuk kilometre uzakta, nehir aşağı sürüklenirken buldu. M. Yunus'un vücudunun sadece alt kısmı bir ağaç dalına takılı halde bulundu. Üst vücudu, başı ve kolları bulunamadı.

Polis, adamın vücudunun yarısının suda pusuya yatan bir timsah tarafından parçalandığından şüpheleniyor.

Yerel çiftçiler, 31 Ağustos'ta aynı nehir kıyısında bir timsah gördüklerini ve bunun büyükbabaya saldıran yırtıcı hayvan olabileceğini düşündüklerini söylediler. Timsahın bir palm yağı plantasyonunun kenarında hareketsiz yattığını belirttiler.

Bölge sakini Abdullah, "Yunus'a saldıran timsah olduğunu düşündük, bu yüzden karnını yardık ama içinde insan vücuduna ait bir parça bulamadık. Bhom Lama ve Paya Meuligo köylerinden insanlar şimdi endişeli ve nehir çevresindeki günlük aktivitelerini yapmaktan çekiniyorlar" dedi.