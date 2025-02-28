Nepal'de 5.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntılar çevre ülkelerde hissedildi

Nepal nerede?

Nepal Güney Asya'da Çin ile Hindistan arasında yer alan bağımsız bir ülkedir. Ülkenin sınırları içinde dünyanın en yüksek noktası olan Everest (8848 metre) yer alır. 147.000 km2 alana sahip bir kara ülkesi olan Nepal'in Başkenti Katmandu'dur.