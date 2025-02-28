Nepal'de 5.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntılar çevre ülkelerde hissedildi

İstanbul
Güney Asya ülkesi Nepal'in Kodari köyünün yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz can kaybı ve hasara ilişkin bir açıklama yapılmazken, sarsıntılar çevre ülkelerde hissedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Güney Asya ülkesi Nepal'in Kodari köyünün 14 kilometre güneyindeki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Yerel saatle sabah erken saatlerinde yaşanan ve büyüklüğü 5,5 olan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmazken, tsunami uyarısı verilmedi. Öte yandan sarsıntılar başta Hindistan olmak üzere çevre ülkelerde hissedildi.