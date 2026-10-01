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Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 00:12

Netanyahu acil güvenlik talimatı verdi: Dubai-Tel Aviv uçuşunda pilot uçağı düşürmeye çalıştı

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai yolcu uçağında donduran bir olay yaşandı. Kokpitteki pilotlardan birinin diğerini bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalışmasının ardından Suudi Arabistan'a acil iniş yapıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan facia eşiğinin ardından tüm hava yolu şirketlerinde güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Netanyahu acil güvenlik talimatı verdi: Dubai-Tel Aviv uçuşunda pilot uçağı düşürmeye çalıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 00:12

, Dubai-Tel Aviv seferini yapan flydubai hava yollarına ait yolcu uçağında yaşanan olayın ardından harekete geçti. İsrail Başbakanı , hem İsrail hava yolu şirketlerinde hem de İsrail dışındaki hava yolu şirketlerinde güvenlik önlemlerinin "artırılması" talimatını verdi.

Netanyahu acil güvenlik talimatı verdi: Dubai-Tel Aviv uçuşunda pilot uçağı düşürmeye çalıştı

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSRAİL'E DİREKT UÇUŞ

Kaçırılma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdikten sonra 'ın Tabuk Havalimanı'na acil iniş yapan yolcu uçağında bulunan yolcuları İsrail'e götürecek uçağın havalandığı bildirildi. İsrail Havalimanları İdaresi, Suudi Arabistan'daki yolcuların flydubai'nin düzenlediği kurtarma uçuşu ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na ineceğini bildirdi.

PİLOT UÇAĞI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Netanyahu, uçak İsrail'e yaklaştığı sırada pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını kaydetmiş, pilotun uçağı yolcularla birlikte düşürmeye çalıştığını belirtmişti. Bir İsrailli yolcunun ve bir kabin görevlisinin kokpite girmeyi başardığını ve uçak sistemlerine zarar vermeye çalışan pilotu durdurduğunu aktaran İsrail Başbakanı, daha sonra başka bir kabin görevlisinin kokpite girdiğini ve uçağı kontrol altına almayı başardığını sözlerine eklemişti. Netanyahu, "Pilot tutuklandı ve şu anda Suudi yetkililer tarafından sorgulanıyor" demişti.

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ETİKETLER
#israil
#suudi arabistan
#binyamin netanyahu
#Dubai Tel Aviv
#Tabuk Havalimanı
#Dünya
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