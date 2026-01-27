Netanyahu bilgi sızdırılmasını önleme yöntemiyle gündemde! Bu fotoğraf kısa sürede yayıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonla konuştuğu anlara dair bir fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hatta o anlar uluslararası kamuoyunda da gündem oldu.

Netanyahu'nun bu fotoğrafının bu kadar konuşulmasının altında yatan sebep ise bilgi sızıntısını önleme yöntemiydi. Netanyahu'nun telefon kamerasının, bir kağıt parçasıyla kapalı olduğu görüldü.

DİJİTAL TAKİP RİSKİNİ AZALTIYOR

Görüntü, özellikle güvenlik çevrelerinde ve sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Uzmanlar, bu uygulamanın hassas alanlarda olası casusluk faaliyetlerini, izinsiz görüntü alınmasını veya dijital takip riskini azaltmaya yönelik bir güvenlik önlemi olabileceğine dikkat çekti.

Daha önce de birçok üst düzey siyasetçi ve güvenlik yetkilisinin benzer yöntemlere başvurduğu bilinirken, Netanyahu'nun bu tercihi, devlet yöneticilerinin kişisel iletişim güvenliğine verdiği önemi yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan fotoğrafın yayılmasıyla birlikte dijital güvenlik, akıllı telefonlar üzerinden yapılabilecek olası sızmalar ve kişisel veri riskleri de yeniden tartışılmaya başlandı.