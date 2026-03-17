Netanyahu cebinden 'infaz listesi' çıkardı: "Bugün iki ismi daha sildim, devamı gelecek"

İran’ın misilleme saldırıları sonrası sosyal medyada yayılan "öldü" iddialarının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Büyükelçisi Mike Huckabee ile kameralar karşısına geçti. Trump yönetimiyle tam uyum içinde olduklarını vurgulayan Netanyahu, İran yönetiminin üst düzey isimlerini hedef alan suikast listesini göstererek, Ali Laricani ve Gulam Reza Süleymani’nin ardından operasyonların süreceği sinyalini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin , ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile bir araya geldi. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin görüntülere yer verdi.

"HAYATTAYIM"

Büyükelçi Huckabee, Donald Trump’ın talebi doğrultusunda Netanyahu ile görüştüğünü belirtti. Netanyahu, İran’ın misillemeleri sırasında hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medyada yer alan iddialara değindi. Netanyahu, "Evet, görüyorsunuz ki hayattayım" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddiaları tiye alan Netanyahu, yaptığı diğer paylaşımlarda görüntülerin yapay zekâ ürünü olduğu yönündeki söylemlere de göndermede bulundu. Trump ile ilişkilerinin son derece iyi olduğunu ifade eden Netanyahu, "Elimizdeki beş parmakla tokalaşıyoruz" dedi.

ABD ile yürütülen iş birliğine de değinen Netanyahu, Trump ve ABD ordusunun faaliyetlerini "inanılmaz" olarak nitelendirdi ve ABD ile birlikte hareket etmekten gurur duyduklarını belirtti. Netanyahu, İran’ın İsrail’i yerle bir etmenin yanı sıra nükleer silah geliştirmeyi ve bu silahları ABD şehirlerine ulaştırabilecek kapasiteye erişmeyi hedeflediğini öne sürerek, "Bunu yapamayacaklar" dedi.

"BUGÜN LİSTEDEN İKİ İSİM SİLDİM"

Netanyahu ayrıca paylaşımında cebinden çıkardığı bir kartı Huckabee’ye göstererek listede çeşitli isimlerin yer aldığını belirtti. Netanyahu, "Bugün bu listeden iki ismi sildim. Daha kaç ismin silinmesi gerektiğini görüyorsunuz" diye konuştu.

Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’a yönelik saldırılarda İran yönetiminin iki numaralı ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü öne sürmüştü. İsrail Savunma Kuvvetleri, ayrı bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

