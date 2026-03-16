Netanyahu'nun kahve dükkanı görüntüsü Deepfake mi? Uzmanlar açıkladı

Bilişim Uzmanı Osman Demircan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir kahve dükkanında çekildiği ve sağ olduğunu iddia ettiği görüntünün yapay zeka (AI) teknolojileriyle üretilmiş olabileceği yönündeki şüpheleri dile getirdi. Demircan, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, deepfake tespit mekanizmalarının güncel durumu, doğruluk oranları ve söz konusu görüntüyle ilgili dikkat çeken detayları kamuoyuyla paylaştı.

TESPİT KONUSUNDA DOĞRULUK ORANLARI DÜŞÜK

Demircan'a göre, yapay zeka ile üretilmiş görüntülerin tespiti konusunda mevcut mekanizmaların doğruluk oranları oldukça düşük. Bilişim uzmanı, bu durumu desteklemek için çarpıcı bir örnek sundu: "OpenAI, vakti zamanında herhangi bir şeyin yapay zeka ile mi oluşturulduğunu kontrol etmek için bir uygulama yaptı. Ancak bir yıl geçmeden bunu kapattı. Yani kendi de bundan net bir yanıt alamıyor." Bu durum, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişirken, sahtecilikle mücadele araçlarının aynı hızda ilerleyemediğini gösteriyor.

Günümüzde yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin tespiti için daha çok adli bilişim araçları kullanılıyor. Ancak bu araçların da belirli sınırlılıkları bulunuyor. Osman Demircan, "Bir görüntünün orijinali var ve bir görüntünün değiştirilmişi var. Bunun ikisi arasındaki farkı, hangisinin orijinal olduğunu bu uygulamalar çok net bulabiliyor. Ama bu tarz görüntülerde çok net değil" ifadelerini kullandı. Özellikle 2024 veya COVID döneminde çekilmiş gerçek bir görüntünün üzerine yapay zeka ile yapılan modifikasyonları belirlemenin çok daha zor olduğunu vurguladı. Bu durum, deepfake teknolojilerinin sadece sıfırdan görüntü üretmekle kalmayıp, mevcut gerçek içerikleri de manipüle edebilme potansiyelini gözler önüne seriyor.

NETANYAHU'NUN KAHVE DÜKKANINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ ORİJİNAL Mİ?

Bilişim Uzmanı Demircan, Netanyahu'nun kahve dükkanı görüntüsünün deepfake olabileceği şüphesini güçlendiren çevresel faktörlere de dikkat çekti. "Orada müşteriler de var ve oradakiler İsrailliler. Senin ülkenin lideri oraya gelmiş kahve içiyor. Ya insan arkadan bir kare fotoğraf çekip de paylaşmaz mı?" sorusunu yönelten Demircan, günümüzde bürokratlarla çekilen her türlü fotoğrafın sosyal medyada hızla yayıldığını ancak bu görüntüyle ilgili benzer bir paylaşımın olmamasının düşündürücü olduğunu belirtti. Bu durum, görüntünün gerçekliğini sorgulamak için sadece teknik analizlerin değil, aynı zamanda sosyal ve bağlamsal ipuçlarının da önemini ortaya koyuyor.

YAPAY BİR STÜDYO ORTAMI İZLEMİNİ VERİYOR

Görüntünün teknik analizine gelince, Demircan bazı ipuçlarına değindi. "İlk görüntüde birazcık daha rahat ve kolay çünkü etrafta çok fazla edon yok. Arka taraf bir green box'ın verdiği semptomları çok fazla veriyor. Yapay zeka bunları zaten algılayabiliyor" diyerek, arka planın yapay bir stüdyo ortamı izlenimi verdiğini belirtti. Ayrıca, yapay zekanın hareketleri ve gerçekliklerini analiz edebilme yeteneğinin de bu tür durumlarda kullanılabileceğini ekledi. Hatta, görüntüdeki çörekler üzerindeki meyvelerin o mevsimin meyveleri olup olmadığı gibi detayların bile gerçeklik analizi için önemli veriler sunabileceğini vurguladı. Bu tür mikro detaylar, deepfake içeriklerin tespitinde kritik rol oynayabilir.