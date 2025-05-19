Netanyahu 'Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini' söyledi! Gıda konusunda baskı gördüğünü itiraf etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamını İsrail'in işgal edeceğini söyledi. İsrailli Başbakan, Gazze'de insani yardım girişinin engellenmesi kararıyla büyük felakete neden olduklarını da itiraf etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu, bir video paylaşarak, Gazze'ye insani yardım girişini eleştiren bakanlara cevap verdi ve yardım geçişine izin verme konusunda baskı gördüklerini itiraf etti.

''GAZZE'NİN TAMAMINI ELE GEÇİRECEĞİZ''

İlk kez Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini belirten Netanyahu, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçireceğiz. Yardım geçireceğiz, çünkü kırmızı çizgiye yaklaştık." dedi.

Gazze'de insani yardım girişinin engellenmesi kararıyla büyük bir felakete neden olduklarını itiraf eden Netanyahu, bu noktada hiçbir şekilde destek göremeyeceklerini vurgulayarak, "Açlıktan ölme durumuna gelmemeliyiz." ifadesini kullandı.

GAZZE'YE YARDIMLARDA HAMAS BAHANESİ

Yardımların Hamas'a ulaştığını ve bu sebeple yardım geçişini durdurduklarını savunan Netanyahu, ABD ile farklı bir mekanizmanın kurulmasına karar verdiklerini, buna göre oluşturulacak dağıtım noktalarında İsrail ordusunun yardımların güvenliğini ve ABD'li şirketlerin dağıtımı sağlayacağını kaydetti.

Netanyahu, bu noktaları oluşturmak için çalıştıklarını, fakat kurulması zaman alacağı için en erken 24 Mayıs'a kadar eski yöntemle yardımların dağıtılacağını, İsrail ordusunun yardım dağıtımı yapılan noktalarda "kontrolü sağlayacağını" açıkladı.

''İSRAİL'İN TUTKULU DESTEKÇİLERİ''NDEN 'GIDA' BASKISI

Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda uluslararası baskı gördüklerini belirten Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı çizgiye, kontrolün kaybedilmesine yaklaşıyoruz ve o zaman her şey dağılacak. Dostlarımız, İsrail'in tutkulu destekçileri olan senatörler bana geldiler ve zafere ulaşmamız için her türlü yardımı sağlayacaklarını söylediler. 'Silahlar, Hamas'ın ortadan kaldırılması için destek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde koruma... Katlanamayacağımız tek bir şey var, kitlesel açlık görüntüleri. Sizi bu şekilde destekleyemeyiz.' dediler."

Netanyahu, yeni mekanizma hayata geçirilene kadar Gazze'ye temel miktarda gıda ve ilaç girişine izin vereceklerini belirtti.