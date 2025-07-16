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 | Yusuf Özgür Bülbül

Netanyahu hükümetinde deprem: Şas Partisi koalisyondan çekildi!

İsrail'de 'zorunlu askerlik' krizi koalisyonu dağıttı. Yeşiva öğrencilerinin askerliği konusundaki anlaşmazlık sonrası Ultra-Ortodoks Şas Partisi de Netanyahu hükümetinden ayrıldı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 21:48

Başbakanı Binyamin ’nun koalisoyn hükümetinde yer alan Ultra-Ortodoks Şas Partisi, koalisyondan çekildiğini açıkladı.

'ZORUNLU ASKERLİK' KRİZİ

Dün Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi’nin (UTJ) ardından bugün de Ultra-Ortodoks Şas Partisi, koalisyondan çekildiğini açıkladı. Şas Partisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’de Yeşiva öğrencilerinin zorunlu askerlik görevine tabii tutulmasına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmaların sonrasında partinin koalisyondan çekildiği ve bu karardan Netanyahu’nun sorumlu olduğu belirtildi.

Netanyahu hükümetinde deprem: Şas Partisi koalisyondan çekildi!

"SOL GÖRÜŞLÜ MUHALİF PARTİLERE KATILMAYACAKTIR"

Açıklamada, "Şas iktidardan ayrılmış olsa da onu baltalama çabalarında bulunmayacak ve bazı yasalarda koalisyonu destekleyecek şekilde oy kullanabilecektir. Aynı zamanda koalisyonun dağılmasını da desteklemeyecek, sol görüşlü muhalif partilere katılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Netanyahu hükümeti koalisyonu, UTJ’nin dün koalisyondan ayrılmasından önce 120 sandalyeli İsrail meclisinde 68 sandalyeye sahipti. UTJ'nin iktidardan çekilmesiyle bu sayı 61'e düştü. Eğer Şas Partisi de iktidardan çekilmesinin ardından koalisyonu desteklemeyi bırakırsa hükümetin meclisteki sandalye sayısı 50’ye düşecek ve İsrail Başbakanı bir azınlık hükümeti yönetiyor olacak.

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ETİKETLER
#İsrail
#netanyahu
#koalisyon
#Şas Partisi
#Zorunlu Askerlik
#Dünya
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