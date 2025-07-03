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 | Onur Kaya

Netanyahu ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Korkudan adını değiştirmiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun, 3 yıl önce eğitim için İngiltere'ye gitmeden önce Müslümanlardan korkarak adını değiştirdiği ortaya çıktı. Üniversiteye babaannesinin soyadını kullanarak kaydolan Avner Netanyahu'nun yanı isimle bir daire aldığı öğrenildi. İsrail basını ayrıca, Binyamin Netanyahu'nun bir diğer oğlu Yair'in de yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığını belirtti.

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Netanyahu ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Korkudan adını değiştirmiş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 04:43
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 04:58

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun muhalefette olduğu 2022 yılında eğitimi için İngiltere'ye giden oğlu Avner'in, yoğun Müslüman nüfusun olduğu bölgede "Netanyahu" soyadıyla tanınma korkusuyla ismini değiştirdiği ortaya çıktı.

NETANYAHU GİTTİ, SEGAL GELDİ

İsrail kimliğindeki ismini babaannesinin soyadını kullanarak Avi Segal şeklinde değiştiren Avner, ismini ehliyet ve pasaportunda da değiştirdiğini belirterek, Müslümanların yaşadığı bir ülkede o isimle dolaşmaktan korktuğunu söyledi.

Netanyahu ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Korkudan adını değiştirmiş

BABASIYLA BAĞLANTISINI GİZLEMİŞ!

İngiltere'den Avi Segal adıyla 502 bin sterline daire aldığı ortaya çıkan Avner'in satın alım işlemini nakit olarak yaptığı, daha sonra Oxford Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine babasıyla olan bağlantısını gizleyerek başladığı ve okuldaki kayıtlarda da isminin Avi Segal olarak geçtiği ifade edildi.

Netanyahu ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Korkudan adını değiştirmiş

STERLİNİN ŞEKELE KARŞI EN ZAYIF OLDUĞU DÖNEM...

İsrail yasalarına göre, yurt dışından alınan ve değeri 2 milyon İsrail şekelinin altında olan mülkler için vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek olmadığı belirtilen haberde, Avner'in sterlinin şekele karşı en zayıf olduğu dönemde aldığı dairenin fiyatının 1,97 milyon şekele tekabül etmesi nedeniyle bildiriminin yapılmadığı vurgulandı.

AKSA TUFANI'NDAN SONRA İSRAİL'E DÖNDÜ

Daireyi aldığı kaynak kendisine sorulan Avner Netanyahu'nun, paranın kaynağının ailesi olduğunu söylediği aktarıldı. Avner'in, 7 Ekim 2023'ten sonra İngiltere'den İsrail'e döndüğü kaydedildi.

İsrail basını, Netanyahu ailesinin çok sayıda mülkünün bulunduğunu belirterek, Avner'in İngiltere'den aldığı dairenin de bunlardan biri olduğunu yazdı.

Netanyahu ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Korkudan adını değiştirmiş

DİĞER OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun diğer oğlu Yair'in hak sahibi olmayan kişilere diplomatik pasaport verilmesiyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında İsrail polis teşkilatının yolsuzluk suçlarıyla mücadele birimi "Lahav 433" tarafından ifadeye çağırıldığı bildirildi.

Netanyahu ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Korkudan adını değiştirmiş

Yair'in hak sahibi olmadığı halde diplomatik pasaport aldığından şüphelenildiği ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) bunun gerekli olmadığına inandığı belirtildi.

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ETİKETLER
#İngiltere
#İsrail
#netanyahu
#yolsuzluk
#Avner Netanyahu
#Yair Netanyahu
#Diplomatik Pasaport
#Dünya
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