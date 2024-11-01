Netanyahu İsrail'in en büyük hedefini duyurdu: Gözümüzü o ülkeden ayırmıyoruz!

01 Kasım 2024 03:52 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 03:58

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'da hiç olmadığı kadar hareket özgürlüğüne sahip olduklarını iddia ederek, "Gerektiğinde her yerine ulaşabiliriz” dedi. İsrail'in en büyük savaş hedefini de tüm dünyaya ilan eden Netanyahu, "Gözümüzü ayırmıyoruz, ayırmayacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: Yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedefte

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: Yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedefte

Gazze​'de 1 yılı aşkın süredir katliam yapan İsrail, Lübnan​ ve İran​'a da saldırıyor. Kana doymayan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu​, İsrail ordusunun yeni subaylarının mezuniyet töreninde konuştu. İsrail'in son saldırılarında İran'ın “yumuşak karnını” hedef aldığını söyleyen Netanyahu, “İran'daki rejimin liderlerinin küstah sözleri, İsrail'in bugün İran'da her zamankinden daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olduğu gerçeğini örtemez. Gerektiğinde İran'ın her yerine ulaşabiliriz” dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ELDE ETMESİNİ ENGELLEMEK"

İsrail ordusunun en büyük hedefinin İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bu hedeften gözümüzü ayırmadık, ayırmıyoruz ve ayırmayacağız. Bazı nedenlerden dolayı bu hedefe ulaşmaya yönelik planlarımızı detaylandıramam” dedi.

"ZAFER KAZANMAK İÇİN NET HEDEFLER BELİRLİYORUM"

Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih veremeyeceğini aktaran Netanyahu, “Zafer kazanmak için net hedefler belirliyorum” dedi.

Hükümete yönelik eleştirilere karşı çıkan Netanyahu, belli bir hedef doğrultusunda saldırılara devam ettiklerini aktardı.

"ABD'NİN TALEPLERİNE MECBUR KALDIĞIMDA HAYIR DİYORUM"

İsrail’in Orta Doğu'daki stratejik gerçekliği değiştirdiğini savunan Netanyahu, ABD'nin desteğini takdir ederek, ABD tarafının taleplerine mümkün olduğunda “evet”, mecbur kaldığımda ise “hayır” dediğini ifade etti.

HİZBULLAH İLE ATEŞKES KARARI

Hizbullah ile ateşkes konusuna değinen Netanyahu, İsrail sınırındaki tünel ağını yok etmeden, Hizbullah’ın yeni liderini etkisiz hale getirmeden ve Hizbullah’ın elindeki roketleri yok etmeden ateşkes için baskı yapanları kınadı.