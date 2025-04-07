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 | Berrak Arican

Netanyahu korkudan bazı ülkelerin üzerinden bile uçamadı! UCM kararı ABD rotasını 400 km kadar değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM)tutuklama kararına rağmen Macaristan ziyaretini gerçekleştirdi. Bu ziyaretinin ardından da ABD'ye gitmek üzere yola çıktı. Fakat bu yolculuk Macaristan ziyareti kadar kolay olmadı. Netanyahu, fazladan 400 kilometre yol gitmek zorunda kaldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 12:23

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Macaristan'a gitti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) tabi olan Macaristan, Netanyahu'yu tutuklamak yerine UCM'den ayrılma talebinde bulundu. Macaristan ziyaretinin ardından ABD'ye gitmek üzere yola çıkan Netanyahu'nun yolculuğu, Macaristan ziyareti kadar kolay olmadı.

Netanyahu korkudan bazı ülkelerin üzerinden bile uçamadı! UCM kararı ABD rotasını 400 km kadar değiştirdi

400 KM DAHA FAZLA YOL GİTTİ

İsrail basınından Haaretz'in haberine göre, Netanyahu, ABD'ye giderken 400 kilometre daha fazla yol gitmek zorunda kaldı. Bazı Avrupa ülkelerinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve katliamlar nedeniyle UCM'nin hakkında verdiği tutuklama kararını, acil iniş durumunda uygulama ihtimali olduğunu hesap eden İsrailli Başbakan rotasını uzattı.

Netanyahu korkudan bazı ülkelerin üzerinden bile uçamadı! UCM kararı ABD rotasını 400 km kadar değiştirdi

BAZI ÜLKELERİN ÜZERİNDEN BİLE UÇAMADI

İsrail'in İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın UCM kararını uygulama beklentisinden dolayı Netanyahu'nun uçağı Washington'a Hırvatistan, İtalya ve Fransa üzerinden uçtu.

Haaretz'in haberinde, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılara başlamasından bu yana Netanyahu'nun tüm ABD uçuşlarının Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

Netanyahu korkudan bazı ülkelerin üzerinden bile uçamadı! UCM kararı ABD rotasını 400 km kadar değiştirdi

UCM'YE TARAF OLAN ÜLKEYE ZİYARET

Macaristan ziyareti, Netanyahu'nun hakkındaki tutuklama kararının ardından UCM'ye taraf bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Macaristan hükümeti, UCM'den ayrılma kararı aldığını bildirmişti.

Netanyahu korkudan bazı ülkelerin üzerinden bile uçamadı! UCM kararı ABD rotasını 400 km kadar değiştirdi

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

UCM'ye taraf ülkeler Netanyahu'yu tutuklamakla yükümlü değil mi?
UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu. UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.
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