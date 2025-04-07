Netanyahu korkudan bazı ülkelerin üzerinden bile uçamadı! UCM kararı ABD rotasını 400 km kadar değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM)tutuklama kararına rağmen Macaristan ziyaretini gerçekleştirdi. Bu ziyaretinin ardından da ABD'ye gitmek üzere yola çıktı. Fakat bu yolculuk Macaristan ziyareti kadar kolay olmadı. Netanyahu, fazladan 400 kilometre yol gitmek zorunda kaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Macaristan'a gitti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) tabi olan Macaristan, Netanyahu'yu tutuklamak yerine UCM'den ayrılma talebinde bulundu. Macaristan ziyaretinin ardından ABD'ye gitmek üzere yola çıkan Netanyahu'nun yolculuğu, Macaristan ziyareti kadar kolay olmadı.

400 KM DAHA FAZLA YOL GİTTİ

İsrail basınından Haaretz'in haberine göre, Netanyahu, ABD'ye giderken 400 kilometre daha fazla yol gitmek zorunda kaldı. Bazı Avrupa ülkelerinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve katliamlar nedeniyle UCM'nin hakkında verdiği tutuklama kararını, acil iniş durumunda uygulama ihtimali olduğunu hesap eden İsrailli Başbakan rotasını uzattı.

BAZI ÜLKELERİN ÜZERİNDEN BİLE UÇAMADI

İsrail'in İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın UCM kararını uygulama beklentisinden dolayı Netanyahu'nun uçağı Washington'a Hırvatistan, İtalya ve Fransa üzerinden uçtu.

Haaretz'in haberinde, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılara başlamasından bu yana Netanyahu'nun tüm ABD uçuşlarının Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

UCM'YE TARAF OLAN ÜLKEYE ZİYARET

Macaristan ziyareti, Netanyahu'nun hakkındaki tutuklama kararının ardından UCM'ye taraf bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Macaristan hükümeti, UCM'den ayrılma kararı aldığını bildirmişti.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.