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 | Yusuf Özgür Bülbül

Netanyahu saldırıları tırmandırıyor: Tüm sokakları, evleri temizliyoruz!

Filistinlilerin evlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar tepki çekerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria’da yaptığı konuşmada yeni saldırı mesajları verdi. Netanyahu, “İlave operasyonlar başlatılması talimatını verdim. Tüm sokakları, evleri temizliyoruz" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 21:05

İsrail, Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği yoğun saldırılarını Batı Şeria’ya taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria’daki Tulkarem Mülteci Kampı’nda yaptığı açıklamada, "Benim ve Savunma Bakanı'nın direktifleri doğrultusunda Yahudiye ve Samiriye'deki (Batı Şeria) kuvvetlerimizi artırdık. Ayrıca ilave operasyonlar başlatılması talimatını verdim" diye konuştu.

“TÜM SOKAKLARI, EVLERİ TEMİZLİYORUZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'nın Tulkarem kentine geldi. Tulkarem Mülteci Kampı’nda açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Kahraman askerlerimizle birlikte olmak üzere Tulkarem’e geldim. Onlar muazzam bir iş çıkarıyorlar. Geçtiğimiz yıl faaliyetlerimizi büyük ölçüde arttırdık. Tüm sokakları, evleri temizliyoruz" dedi.

“KUVVETLERİMİZİ ARTIRDIK”

Yoğun saldırıların sinyalini veren Netanyahu, "Benim ve Savunma Bakanı'nın direktifleri doğrultusunda Yahudiye ve Samiriye'deki (Batı Şeria) kuvvetlerimizi artırdık. Ayrıca ilave operasyonlar başlatılması talimatını verdim. Kahraman askerlerimizin bu işi nasıl yapacaklarını iyi bildiklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

BATI ŞERİA NERESİDİR?
Filistin’de İsrail işgali altında bulunan bir bölge. Filistin’in Şeria nehri ile Lut gölünün batısındaki Judea ve Samaria bölgelerini kaplayan ve bugün Batı dünyasında West Bank veya Cisjordanie adlarıyla tanınan kesimidir.
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