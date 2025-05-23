Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Netanyahu'dan 3 müttefikine Hamas suçlaması: 'Tarihin yanlış tarafındasınız'

İsrail'in Gazze'deki katliamlarını sona erdirmesini isteyen İngiltere, Fransa ve Kanada'nın liderleri, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu küplere bindirdi. Netanyahu, liderlere "Tarihin yanlış tarafındasınız" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Netanyahu'dan 3 müttefikine Hamas suçlaması: 'Tarihin yanlış tarafındasınız'
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 15:56

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney'ye sitem etti.

Netanyahu'nun dile getirdiği üç lider, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durdurması talebinde bulunmuştu.

Netanyahu, bu liderlerin “Hamas'ın iktidarda kalmasını istediklerini fiilen söylediklerini” ileri sürdü.

Netanyahu'dan 3 müttefikine Hamas suçlaması: 'Tarihin yanlış tarafındasınız'

TUTUMU DEĞİŞMEZSE SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Açıklama, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana İsrail'in askeri eylemlerine yönelik en güçlü eleştiri olarak değerlendirildi. Adı geçen liderler, İsrail'in katliamcı tutumunu değiştirmemesi halinde somut adımlar atılacağı tehdidinde bulundu.

Çarşamba günü Keir Starmer, İsrail'in Gazze'ye sadece küçük bir miktar yardım girmesine izin verme kararının “son derece yetersiz” olduğunu söylemiş ve İngiltere'nin olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeleri askıya aldığını açıklamıştı.

Netanyahu'dan 3 müttefikine Hamas suçlaması: 'Tarihin yanlış tarafındasınız'

"TARİHİN YANLIŞ TARAFINDASINIZ"

Netanyahu ise bugün yayınladığı videoda Hamas'ın İsrail'i yok etmek ve Yahudi halkını ortadan kaldırmak istediğini ileri sürdü. Filistinli grubun, İsrail'in savaş tutumuna yönelik İngiltere, Fransa ve Kanada'nın ortak eleştirisini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Netanyahu, İsrail'in en yakın müttefiklerinden bazılarının İsrail'in “geri çekilmesini ve Hamas'ın hayatta kalacağını kabul etmesini” istediğini söyledi.

“İnsanlığın yanlış tarafındasınız ve tarihin de yanlış tarafındasınız” diye ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu bunu ilk kez şart koştu! Saldırıları durdurmak için "Trump Planı" masada
İsrailli milletvekili soykırımı kınadığı için yaka paça kürsüden indirildi! İşte o anlar
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.