İsrailli milletvekili soykırımı kınadığı için yaka paça kürsüden indirildi! İşte o anlar

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş politikalarını eleştiren Hadash Partisi milletvekili Ayman Odeh, Meclis kürsüsünden güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi. Sosyal medyaya düşen görüntülere göre, İsrail Parlamentosu'nda konuşma yapan Ayman Odeh, Birleşmiş Milletler’in Gazze'ye ilişkin açıkladığı çarpıcı verileri gündeme taşıyarak Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine sert sözlerle yüklendi. "Bir buçuk yılda 19 bin çocuğu, 53 bin insanı öldürdünüz" diyerek sözlerine başlayan Odeh, "Tüm üniversiteleri, hastaneleri yerle bir ettiniz. Siyasi bir kazanç da yok ortada. Bu yüzden deliye dönmüş gibisiniz" ifadelerini kullandı.

ZORLA İNDİRDİLER

Odeh, konuşmasında hükümetin ruh haline de atıfta bulunarak, “Neden bu kadar güçsüzsünüz? Neden üzgünsünüz, neden mutlu değilsiniz? Çünkü ortada bir zafer yok” diye seslendi. Odeh’in sert eleştirileri sırasında hükümet kanadından tepkiler yükseldi. Ancak Odeh konuşmaya devam etti. Gergin anların ardından Meclis güvenlik görevlileri müdahale ederek, Odeh’i kürsüden zorla uzaklaştırdı.