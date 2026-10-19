Fransa'daki olaylarda 1500'den fazla yer yağmalandı, zarar yüz milyonlarca euro

Fransa'da öğrencilerin hayat pahalılığına karşı isyanıyla sokağa inmesine çiftçiler, iklim aktivistleri ve 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler de katıldı. Protestolar ülkenin neredeyse her noktasını sardı ve zamanla şiddet ve yağma olaylarına dönüştü.

2400'DEN FAZLA GÖZALTI

Tarihi binalar, polis araçları, çöp konteynerleri, araçlar yakıldı. Lüks mağazalar ve işletmeler yağmalandı. Ülkede 2400'den fazla kişi gözaltına alındı. Başta başkent Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse ve Strasbourg'da süpermarketler, eczaneler, lüks mağazalar, kozmetik dükkanları ve elektronik mağazaları yağmalandı.

1500'Ü AŞKIN İŞ YERİ YAĞMALANDI

Sendika açıklamalarına göre, 800 bin kişinin katıldığı gösterilerde siyah giyimli ve maskeli bazı gruplar, Carrefour, Franprix ve Monoprix gibi süpermarket zincirlerinin yanı sıra Galeries Lafayette ve Lacoste gibi lüks işletmelerin de bulunduğu birçok mağazanın camlarını kırıp içerideki eşyaları yağmaladı.

Yağmalanan iş yerleri ve işletmelerin sayısının 1500'ü aştığı, yüz milyonlarca euroluk maddi hasar oluştuğu belirtildi.

''BU YIKIMIN EKONOMİK SONUÇLARI OLACAK''

EuroNews'in haberine göre, Paris, Rennes, Lille, ve Bordeaux'da 50 mağazalarının saldırıya uğradığını belirten Carrefour Group Başkanı CEO'su Alexandre Bompard, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Duygularım, bu kabul edilemez şiddete maruz kalan diğer tüm perakende zincirlerine ait bin 500 mağaza ve tüm esnafla birlikte. Bu yıkımın ciddi insani ve ekonomik sonuçları olacak. Franchise ortaklarımızdaki onlarca çalışan kısa süreli çalışmaya zorlanacak. Onarım masrafları on milyon euronun çok üzerinde bir meblağı bulacak."

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda mağazası eylemciler tarafından tahrip edilen bir esnaf ise tüm birikimini bu işe yatırdığını ve şu an her şeyini kaybetmiş gibi hissettiğini söylerken, "Nasıl geçineceğimi veya ailemle nasıl yaşayabileceğimizi bilmiyorum." dedi.

YAĞMALANAN İŞLETMELERE 'TAM DESTEK'

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire de başkentte olaylardan etkilenen işletmelere tam destek sunma sözü verirken, "vandalizm mağduru esnafı desteklemek için acil durum görev gücü" oluşturulması talimatı verdiğini duyurdu.

MACRON: HESABI SORULACAK

Bütün bu gelişmelerin ardından, dün akşam başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan ulusa seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yakıp yıkanlar bunun bedelini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANININ İSTİFASI MACRON'DAN DÖNDÜ

Elysee'den bugün yapılan açıklamaya göre ise, ülkeyi sarsan şiddetli protestolara yol açan "başarısızlıkları" sert bir dille eleştiren Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in dün sunduğu istifasını mevcut kriz nedeniyle kabul etmedi ve göstericilere karşı yeni yöntemler devreye alınması talimatını verdi.

GÖSTERİLERE YASAK GELDİ

Bouches-du-Rhone Emniyet Müdürlüğü ise, Marsilya genelinde bugün yerel saatle 12.00-20.00'de tüm gösterileri yasaklama kararı aldığını bildirdi.

DENAİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Denain Belediye Başkanı Anne-Lise Dufour-Tonini, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 25 Ekim'e kadar kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındığını belirtti.

Dufour-Tonini, bu yasaktan söz konusu saatlerde çalışan veya acil işleri olan kişilerin muaf tutulacağını kaydetti.