ABD'de stadyumda feci kaza: Halatla sahaya inen asker metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

ABD’nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda düzenlenen Amerikan futbolu maçı öncesindeki askeri gösteri büyük bir faciaya sahne oldu. Texas-San Antonio Üniversitesi ile Deniz Harp Okulu arasındaki karşılaşma öncesi stadyumun çatısından halatla sahaya inmeye çalışan asker, bir anda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten zemin zemine çakıldı. 23 binden fazla seyircinin gözleri önünde yaşanan kaza sonrası sahada ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan askerin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.