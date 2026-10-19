Vincenzo Montella'ya talip çıktı: Yeni takımı belli oluyor

ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden, UEFA Uluslar Ligi'nde ise oynanan 4 maçta 4 mağlubiyet alarak grupta sonunculuğa demir atan A Milli Futbol Takımı'nda alınan kötü sonuçların faturası teknik heyete kesildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Türkiye macerası sona eren İtalyan çalıştırıcının yeni durağı belli oldu.

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre, Vincenzo Montella ülkesinin yolunu tutuyor. 52 yaşındaki teknik adam, eski takımı Genoa'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

DE ROSSI'NİN KOLTUĞU SALLANIYOR

Serie A'da bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada yalnızca 4 puan toplayan Genoa, küme düşme hattından kurtulamadı. Ligde son olarak Roma deplasmanından puansız ayrılan İtalyan ekibinde teknik direktör Daniele De Rossi'nin koltuğu sallantıda.

PUAN KAYBINDA BİLETİ KESİLECEK

İtalyan basını, yönetimin ligde bu hafta oynanacak Venezia karşılaşmasını kritik bir sınav olarak gördüğünü aktardı. Genoa'nın Venezia karşısında puan kaybetmesi halinde teknik direktör Daniele De Rossi ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

MONTELLA GENOA YOLUNDA

Olası bir ayrılık kararı durumunda ise Genoa'da teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'nın geçeceği öne sürüldü. 52 yaşındaki İtalyan teknik adamın da yeniden Serie A'da çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Montella, futbolculuk kariyerinde 1995-1996 yıllarında Genoa formasını giymişti.

NAPOLİ'NİN DE RADARINDA

Öte yandan İtalyan basınında Vincenzo Montella için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

Ligde ve Avrupa’da istediği başlangıcı yapamayan İtalyan devi Napoli'nin teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırması halinde takımın başına Montella'yı getirmeyi planladığı belirtildi.

Bu sezon Serie A'da oynadığı 7 maçta 10 puan toplayarak zirve yarışının gerisine düşen Napoli, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçında ise henüz puanla tanışamadı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Massimiliano Allegri’nin geleceği tartışma konusu oldu.

Alegri'nin akıbetinin Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt ve ligdeki kritik Roma maçlarına bağlı olduğu, kötü sonuçlar alınması halinde Montella'nın kapısının çalınacağı iddia edildi.