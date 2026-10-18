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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 11:30

A Milli Takım'da sürpriz! TFF, teknik direktör için iki sürpriz adayı listesine aldı

A Milli Futbol Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürüyor. TFF'nin iki sürpriz adayı listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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A Milli Takım'da sürpriz! TFF, teknik direktör için iki sürpriz adayı listesine aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 11:30

A Milli Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. 

A Milli Takım'da sürpriz! TFF, teknik direktör için iki sürpriz adayı listesine aldı

ARDA TURAN OLMADI

İlk olarak Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'a teklif götürülürken, genç çalıştırıcının takımından ayrılmak istememesi üzerine Abdullah Avcı'nın ismi ön plana çıktı.

A Milli Takım'da sürpriz! TFF, teknik direktör için iki sürpriz adayı listesine aldı

ABDULLAH AVCI: BÖYLE BİR DURUM YOK

A Milli Takım'ı 2011-2013 yılları arasında çalıştıran 63 yaşındaki Abdullah Avcı'nın yeniden göreve getirilmesi ihtimali gündeme geldi. Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörlüğü için adının geçmesinden mutluluk duyduğunu belirtirken, "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." ifadelerini kullanmıştı.

A Milli Takım'da sürpriz! TFF, teknik direktör için iki sürpriz adayı listesine aldı

TFF'NİN C PLANI SAMET AYBABA

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin, Arda Turan ve Abdullah Avcı'nın yanı sıra alternatif bir plan üzerinde de durduğu belirtildi. Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'da oynanacak Belçika ve 15 Kasım'daki Fransa karşılaşmalarında A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilebileceği ifade edildi.

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