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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 21:38

Lukaku, Fenerbahçe'de ilk gol sevincini yaşadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 1-0 öne geçtiği golü kaydeden Belçikalı forvet Romelu Lukaku, Fenerbahçe'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Lukaku, Fenerbahçe'de ilk gol sevincini yaşadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 21:38

'de 8. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile , 'da Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, mücadeleyi 40. dakikada , 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muric'in attığı gollerle 3-0 kazandı ve ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti.

Lukaku, Fenerbahçe'de ilk gol sevincini yaşadı

LUKAKU İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki ilk golü, 40. dakikada Belçikalı forvet Romelu Lukaku'dan geldi. Tecrübeli oyuncu, Levent Mercan'ın sol kanattan sert ortasında ceza sahası içinde tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Lukaku, Fenerbahçe'de ilk gol sevincini yaşadı

Bu sezon 2. kez ilk 11'de maça başlayan 33 yaşındaki Lukaku, ligde toplam 7 maçta süre alırken ilk kez gol sevinci yaşadı. Lukaku, karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Vedat Muric'e bıraktı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#corendon alanyaspor
#romelu lukaku
#Spor
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