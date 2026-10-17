Lukaku, Fenerbahçe'de ilk gol sevincini yaşadı

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, İstanbul'da Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, mücadeleyi 40. dakikada Romelu Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muric'in attığı gollerle 3-0 kazandı ve ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti.

LUKAKU İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki ilk golü, 40. dakikada Belçikalı forvet Romelu Lukaku'dan geldi. Tecrübeli oyuncu, Levent Mercan'ın sol kanattan sert ortasında ceza sahası içinde tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu sezon 2. kez ilk 11'de maça başlayan 33 yaşındaki Lukaku, ligde toplam 7 maçta süre alırken ilk kez gol sevinci yaşadı. Lukaku, karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Vedat Muric'e bıraktı.