Amedspor tek golle kazandı! Diyarbakır ekibi, Konyaspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Amedspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Diyarbakır'da kozlarını paylaştı. Karşılaşma öncesi Amedspor oyuncusu Orban'a ligin 6. haftasında Beşiktaş karşısında attığı golden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından eylül ayının en iyi golü ödülü verildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da fileleri havalandırmayı başaramadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Ev sahibi Amedspor, mücadelenin 86. dakikasında öne geçti. Diyarbakır temsilcisinde Dia Saba'nın ortasında topla buluşan Diagne'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Amedspor, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 1-0 yendi.

Amedspor, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 17'ye yükseltti. TÜMOSAN Konyaspor ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 5 puanda kaldı.

Amedspor, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise ligin 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.