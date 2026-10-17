Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Erzurumspor FK ile Eyüpspor, Erzurum'da karşılaştı. Maç öncesi iki takımın oyuncuları İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Erzurumspor FK, 3. galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Eyüpspor'u 2-0'la geçti Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Maç öncesinde İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Erzurumspor FK'nin gollerini Cardoso (19. dakika) ve Eren Tozlu (47. dakika) attı. Erzurumspor FK, bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Eyüpspor 3 puanda kaldı.

Ev sahibi Erzurumspor FK, mücadelenin 19. dakikasında öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Eren Tozlu'nun pasında topla buluşan Giorbelidze'nin son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya yükselen Cardoso, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Erzurumspor FK'nin golü VAR uyarısıyla iptal edildi. Sol kanattan baskı sonucu Eren Tozlu'nun yerden çevirdiği topla buluşan Cardoso, gelişine vuruşunda havalanan top uzak köşeden ağlarlarla buluştu. Bir süre pozisyonun incelemesinin ve hakem Erdem Mertoğlu, VAR'daki kontrolünün ardından golü iptal etti.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Erzurumspor FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Erzurumspor FK, maçın 47. dakikasında bir gol daha buldu. İkinci yarıya hızlı başlayan mavi-beyazlı ekipte, sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Yumlu'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 2-0'a geldi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Erzurumspor FK, Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Erzurumspor FK, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti. Eyüpspor ise ligdeki 7. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Erzurumspor FK, ligin 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Eyüpspor ise ligin 9. haftasında aynı gün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.