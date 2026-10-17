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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 18:26

Erzurumspor FK, 3. galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Eyüpspor'u 2-0'la geçti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor, Erzurum'da karşı karşıya geldi. Erzurumspor FK, mücadeleyi her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti. Ligdeki 7. yenilgisini yaşayan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Erzurumspor FK, 3. galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Eyüpspor'u 2-0'la geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 18:26

'de 8. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde ile , 'da karşılaştı. Maç öncesi iki takımın oyuncuları İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Erzurumspor FK, 3. galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Eyüpspor'u 2-0'la geçti

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Maç öncesinde İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Erzurumspor FK'nin gollerini Cardoso (19. dakika) ve Eren Tozlu (47. dakika) attı.
Erzurumspor FK, bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Eyüpspor 3 puanda kaldı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Erzurumspor FK, 3. galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Eyüpspor'u 2-0'la geçti

Ev sahibi Erzurumspor FK, mücadelenin 19. dakikasında öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Eren Tozlu'nun pasında topla buluşan Giorbelidze'nin son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya yükselen Cardoso, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Erzurumspor FK, 3. galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Eyüpspor'u 2-0'la geçti

Karşılaşmanın 37. dakikasında Erzurumspor FK'nin golü VAR uyarısıyla iptal edildi. Sol kanattan baskı sonucu Eren Tozlu'nun yerden çevirdiği topla buluşan Cardoso, gelişine vuruşunda havalanan top uzak köşeden ağlarlarla buluştu. Bir süre pozisyonun incelemesinin ve hakem Erdem Mertoğlu, VAR'daki kontrolünün ardından golü iptal etti.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Erzurumspor FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Erzurumspor FK, 3. galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Eyüpspor'u 2-0'la geçti

Erzurumspor FK, maçın 47. dakikasında bir gol daha buldu. İkinci yarıya hızlı başlayan mavi-beyazlı ekipte, sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Yumlu'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 2-0'a geldi.

Erzurumspor FK, 3. galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Eyüpspor'u 2-0'la geçti

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Erzurumspor FK, Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Erzurumspor FK, 3. galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Eyüpspor'u 2-0'la geçti

Erzurumspor FK, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti. Eyüpspor ise ligdeki 7. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Erzurumspor FK, ligin 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Eyüpspor ise ligin 9. haftasında aynı gün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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#Erzurum
#Eyüpspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Erzurumspor Fk
#Eren Tozlu
#Spor
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