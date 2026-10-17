CANLI MAÇ ANLATIMI | Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 8. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 8. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 8 puanı bulunan Gençlerbirliği ile 16 puanlı lider Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayacak kritik maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Bernd Strock yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, sahasında oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Gençlerbirliği, ligde 7 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Gençlerbirliği, ligdeki son maçında sahasında karşılaştığı Amedspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, oynadığı maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 yenmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Muhammet Çavuşoğlu, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm, Luis, Diabate, Abdurrahim Dursun, Tongya, Gouveia, Mendes

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Lemina, Batrakov, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.