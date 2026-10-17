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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 13:00

CANLI MAÇ ANLATIMI | Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Galatasaray, bugün saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, deplasmanda kazanarak galibiyet serisi başlatmak isterken Gençlerbirliği ise zorlu rakibinden puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 13:00

'de 8. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 8. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 8. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 8 puanı bulunan ile 16 puanlı lider , 'nda karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayacak kritik maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Bernd Strock yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, sahasında oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Gençlerbirliği, ligde 7 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Gençlerbirliği, ligdeki son maçında sahasında karşılaştığı Amedspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, oynadığı maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 yenmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Muhammet Çavuşoğlu, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm, Luis, Diabate, Abdurrahim Dursun, Tongya, Gouveia, Mendes

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Lemina, Batrakov, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Gençlerbirliği
#Futbol
#trendyol süper lig
#eryaman stadı
#Reşat Onur Coşkunses
#Spor
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