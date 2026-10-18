Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara depremi açıklaması: "7,5 büyüklüğündeki deprem model sonucudur, doğa kanunu değildir"

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İstanbul
Sosyal medya hesabı üzerinden Marmara Depremi’ne dair ezber bozan değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, "İstanbul'da M7,5 kapıda mı, yoksa modelin varsayımı mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Bektaş, Marmara’da M7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olasılığının bir model sonucu olduğuna dikkat çekerek bunun bir doğa kanunu gibi sunulmaması gerektiğini ifade etti.
Tarihsel deprem verileri ile fay mekanizmalarındaki belirsizliklere vurgu yapan Bektaş; tarihsel deprem büyüklüklerinin tahmin, fayın kilitlenme durumunun varsayım ve depremlerin tekrarlanma sürelerinin ise büyük belirsizlikler içerdiğini belirtti.
Marmara Fayı'nın tek bir parça halinde ve devasa bir büyüklükte kırılacağı senaryosunun yanı sıra alternatif modellerin de ciddiyetle incelenmesi gerektiğini kaydeden Bektaş, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Derin sürünme ve parçalı kırılma olasılıkları da aynı ciddiyetle sınanmadan “M7,5 kapıda” demek, bilimsel belirsizliği kamuoyuna doğru aktarmak değildir. Gerçek şu ki İstanbul'un bir deprem tehlikesi vardır; ancak, bilim korku değil, veri üretmeli."