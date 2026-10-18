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Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 11:13

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara depremi açıklaması: "7,5 büyüklüğündeki deprem model sonucudur, doğa kanunu değildir"

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, kamuoyunda sıkça dile getirilen "Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem kapıda" söylemlerine açıklama getirdi. Bektaş, M7+ deprem olasılığının kesin bir gerçeklik değil bilimsel bir model varsayımı olduğunu belirterek, "Bilim korku değil, veri üretmeli" uyarısında bulundu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara depremi açıklaması:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 11:13

Sosyal medya hesabı üzerinden ’ne dair ezber bozan değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. , "'da M7,5 kapıda mı, yoksa modelin varsayımı mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Bektaş, Marmara’da M7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olasılığının bir model sonucu olduğuna dikkat çekerek bunun bir doğa kanunu gibi sunulmaması gerektiğini ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara depremi açıklaması: "7,5 büyüklüğündeki deprem model sonucudur, doğa kanunu değildir"

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi'ne ilişkin M7,5 büyüklüğündeki bir depremin yakın olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir model sonucu olduğunu ve bu senaryoya ek olarak parçalı kırılma ve derin sürünme ihtimallerinin de dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.
Bektaş, Marmara'da M7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olasılığının bir model sonucu olduğuna ve bir doğa kanunu gibi sunulmaması gerektiğine dikkat çekmiştir.
Tarihsel deprem verileri, fay mekanizmalarındaki belirsizlikler, tahminler, varsayımlar ve tekrarlanma sürelerindeki büyük belirsizliklere vurgu yapmıştır.
Marmara Fayı'nın tek parça halinde ve devasa bir büyüklükte kırılacağı senaryosunun yanı sıra parçalı kırılma ve derin sürünme olasılıklarının da aynı ciddiyetle incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Bektaş, “M7,5 kapıda” demenin bilimsel belirsizliği kamuoyuna doğru aktarmak olmadığını belirterek, bilimin korku değil, veri üretmesi gerektiğini söylemiştir.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

"BİLİMSEL BELİRSİZLİKLER GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Tarihsel deprem verileri ile fay mekanizmalarındaki belirsizliklere vurgu yapan Bektaş; tarihsel deprem büyüklüklerinin tahmin, fayın kilitlenme durumunun varsayım ve depremlerin tekrarlanma sürelerinin ise büyük belirsizlikler içerdiğini belirtti.

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara depremi açıklaması: "7,5 büyüklüğündeki deprem model sonucudur, doğa kanunu değildir"

PARÇALI KIRILMA VE DERİN SÜRÜNME İHTİMALİ DİKKATE ALINMALI

Marmara Fayı'nın tek bir parça halinde ve devasa bir büyüklükte kırılacağı senaryosunun yanı sıra alternatif modellerin de ciddiyetle incelenmesi gerektiğini kaydeden Bektaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Derin sürünme ve parçalı kırılma olasılıkları da aynı ciddiyetle sınanmadan “M7,5 kapıda” demek, bilimsel belirsizliği kamuoyuna doğru aktarmak değildir. Gerçek şu ki İstanbul'un bir deprem tehlikesi vardır; ancak, bilim korku değil, veri üretmeli."

https://x.com/profobektas/status/2111532658127769999

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#İstanbul
#Marmara Depremi
#Osman Bektaş
#Marmara Fayı
#5
#M7
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