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Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 22:30

İran'da Tebriz Traktör statta duyduğu tezahürat sonrası hemen sahadan çekildi! Lig için de karar alacaklar

İran'daki Türklerin en büyük takımlarından olan Tebriz Traktör, Melvan deplasmanında ırkçı tezahüratla karşılaşınca sahadan çekilme kararı aldı. Kulüp, bu kararlarından ötürü mağlup sayılmaları halinde ligden de çekileceklerini duyurdu.

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Editor
 Selahattin Demirel
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İran'da Tebriz Traktör statta duyduğu tezahürat sonrası hemen sahadan çekildi! Lig için de karar alacaklar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 22:30

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör'ün, Melvan deplasmanında "ırkçı tezahürat" nedeniyle sahadan çekildiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

İran'da Tebriz Traktör statta duyduğu tezahürat sonrası hemen sahadan çekildi! Lig için de karar alacaklar

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İran'da Türklerin en çok taraftarı olan Tebriz Traktör takımı, Melvan deplasmanında tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlar nedeniyle sahadan çekildi.
Traktör Futbol Kulübü, Melvan taraftarlarının ırkçı sloganları nedeniyle maçtan çekildiğini açıkladı.
Kulüp Başkanı Muhammed Rıza Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini belirtti.
Zenozi, federasyona baskılara aldırış etmeden konuya adil bir şekilde müdahale etmesi çağrısında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Traktör Futbol Kulübü'nün resmi internet sayfasındaki açıklamaya göre, Enzeli'deki Sirus Kayikran Stadı'nda Melvan-Traktör futbol maçı öncesinde Traktörlü futbolcular, tribünlerdeki Melvan taraftarlarının "ırkçı sloganları" nedeniyle maçtan çekildi.

İran'da Tebriz Traktör statta duyduğu tezahürat sonrası hemen sahadan çekildi! Lig için de karar alacaklar

KULÜP BAŞKANI: MAĞLUP SAYLIRSAK LİGDEN DE ÇEKİLİRİZ

Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı sloganlara tepki gösterdi.

İran'da Tebriz Traktör statta duyduğu tezahürat sonrası hemen sahadan çekildi! Lig için de karar alacaklar

Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini belirterek şunları söyledi: "Maalesef tribünlerde oyuncularımıza, Traktör takımına ve diğer konulara yönelik en çirkin sloganlar atıldı. Ben her zaman birlikten yana oldum ve futbol yüzünden böyle şeyler görmek istemiyorum. Ancak toplu halde edilen bu küfürleri görmezden gelmek mümkün değil."

İran'da Tebriz Traktör statta duyduğu tezahürat sonrası hemen sahadan çekildi! Lig için de karar alacaklar

FEDERASYONA MÜDAHALE ÇAĞRISI YAPTI

Traktör Kulübü'nün sahibi olarak federasyona çağrıda bulunan Zenozi, federasyonun baskılara aldırış etmeden konuya adil bir şekilde müdahale etmesi ve bu tür olayların önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

 

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ETİKETLER
#Futbol
#Tebriz Traktör
#Melvan
#Sirus Kayikran Stadı
#Muhammed Rıza Zenozi
#Traktör Futbol Kulübü
#Spor
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