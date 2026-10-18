Emre Belözoğlu, Samsunspor galibiyetinin ardından konuştu! "Avrupa hedefi koymak çok gerçekçi gelmiyor"

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Kasımpaşa ile Samsunspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanarak ligdeki 3. galibiyetini aldı ve puanını 13'e yükseltti. Ligdeki 6. yenilgisini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hafta boyunca çok iyi çalıştıklarını anlatan Emre Belözoğlu, "Bizim için çok önemli bir haftaydı. Yapmamız gereken Galatasaray maçı üzüntüsü ve bir motivasyon düşüklüğünü engellemekti. Bu hafta dersimize iyi çalıştık. Bizim için önemli olan tarafı bugün oyuncuların gösterdiği motivasyonunun kırılmadığını ki biz oynadığımız 8 maçta da hep geriye düşsek de oyundan kopmadık. Galatasaray maçı dahil olmak üzere bütün maçlara tutunduk. Oyuncularımın hepsinin emeğine sağlık. Bugün çok önemli bir mücadele gösterdiler ve hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Samsunspor'un kalelerine gelmeden ilk golü bulduğunu aktaran tecrübeli teknik direktör, "Çok kötü bir dakikada, devre arasına 2-1 girdik. İkinci yarının başında yine bence oyuna iyi başladık, iştahlı başladık ama Samsunspor'un elinde kaliteli oyuncular var. 2-2'yi buldular ofsayt olmasa, golle devam etse oyun belki başka senaryo çıkabilirdi. Bu kadar iyi oynadığımız bir maçın 2-2'ye gelmesi bizim adımıza değerlendirmemiz gereken bir durum. Oyunun başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Samsunspor her zaman kulüp yapısıyla, Avrupa'ya katılma tecrübesiyle önemli bir camia ve kulüp, iyi oyuncuları var. Onlar da bir değişim içinde. Bunu fırsata çevirdik. Ben bütün oyuncularıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon devre arasına yakın bir süreçte takımın başına geçtiğini vurgulayan Emre Belözoğlu, "Bir teknik adamın yeni bir takıma sonradan gelmesi, bir anda bazı şeyleri inşa etmesi kolay olmuyor. Ne yazık ki ülkemizde bu sabırsızlık iklimi var, bunu da kabul etmesi gerekiyor. Bunu ben de kabul ediyorum. Biz geçen sene çok zorlu bir süreç yaşadık. Kendi oluşturmadığımız bir kadroyla yola çıktık. Daha sonrasında da daha büyük takımlarda oynamış fakat çok da süre almamış oyuncularla ikinci yarıda ligin hazırlanma sürecinde de yine bence belli başlı sıkıntılarla boğuşsak da çok şükür kulübümüzü limana sağ salim yanaştırdık. Ben her maçı ayrı bir fırsat olarak görüyorum. Kendi adıma da dersler çıkarıyorum. Sezon başı iyi çalıştık, takımı iyi hazırladık. Sezona iyi başladık ama sonunu iyi getirmek gerek. Sonlar hep hatırlanır. Geçen sene de bence sonunu iyi getirmiştik. İnşallah bu sene de yine sonunu iyi getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA AVRUPA HEDEFİ KOYMAK ÇOK GERÇEKÇİ GELMİYOR"

Emre Belözoğlu, lacivert-beyazlı taraftarların tribünlerde Avrupa kupalarıyla ilgili yaptığı tezahüratlarla ilgili ise şunları kaydetti:

"Taraftarlar tarafından bu teveccühün gösterilmesi bizim adımıza mutluluk verici. Bu semtin kalbimizde çok değerli bir yeri olduğunu bilmelerini isterim. Gerçekçi bakacağız, bugün geldiğimiz noktada Avrupa hedefi koymak çok gerçekçi gelmiyor, daha gerçekçi hedeflerle mücadele etmemiz lazım ama kulübümüzü yönetenlerin vizyonu da bunu zamanla yakalayabilecek, Avrupa kupalarını yakalayabilecek takımlar oluşturmak üzerine kurulduğu için, Kasımpaşa önümüzdeki senelerde bunu kesinlikle hedef olarak görmeli. Biz maç maç değerlendireceğiz, kendimizi geliştirirken mütevazı olacağız. Ben oyuncularıma da bunu söylemeye çalışıyorum, teknik adam olarak buna dikkat ediyorum. Ama hedefim bir gün bu kulüple mutlaka Avrupa kupalarına devamlı katılan ve bunun üzerine oynayan bir takım olmalı, ama bunun için zamana, sabra ve aynı zamanda o gelişime ihtiyacımız var. Şu an daha emekleme aşamasında olan bu vizyonla beraber bir kulübüz, inşallah koşuya çıktığımız, uzun maratonları koştuğumuz zamanlarımız da olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın."

Belözoğlu, savunma oyuncusu Ayberk Karapo ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ayberk bir kere çok temiz bir çocuk, gelişime çok açık bir oyuncu. Onunla beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Onu stoperde, sağ bekte, sol bekte kullanmakta tereddüt etmiyoruz. Çünkü birçok mevkide oynayabilecek o dinamizme sahip. Bugün onun karşısında oynayan oyuncuların da ters ayakta olması biraz savunmasını kolaylaştırdı. Açıkçası bazı ihtiyaçlardan dolayı kendisini bu mevkide kullansam da onu çok iyi değerlendiriyor, bizim için farklı bir pencere açmış oldu. Gelişimini görmek, bütün oyuncularla beraber onun da gelişimini görmek beni mutlu ediyor. İnşallah yolu çok açık, çok çalışarak çok daha iyi yerlere gelecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum."