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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 18:24

Göztepe, üst üste 2. kez kazandı! İzmir ekibi, Kocaelispor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Göztepe, Kocaeli'de karşılaştı. Göztepe, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-1 kazanarak ligde üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Kocaelispor ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 12 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Göztepe, üst üste 2. kez kazandı! İzmir ekibi, Kocaelispor'u yendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 18:24

'de 8. haftanın önemli maçlarından birinde ile , Kocaeli Stadı'nda kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çaldı.

Konuk ekip Göztepe, mücadelenin 24. dakikasında öne geçti. Sol taraftan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

Göztepe, üst üste 2. kez kazandı! İzmir ekibi, Kocaelispor'u yendi

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.

Göztepe, üst üste 2. kez kazandı! İzmir ekibi, Kocaelispor'u yendi

Göztepe, karşılaşmanın 77. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0'a geldi.

Ev sahibi Kocaelispor, 81. dakikada bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Yeşil-siyahlıların sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Aye'nin ceza sahasına çevirdiği topa Henrique'nin elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Berkan Kutlu, topu ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Göztepe, üst üste 2. kez kazandı! İzmir ekibi, Kocaelispor'u yendi

Göztepe, bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Kocaelispor ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 12 puanda kaldı.

Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü sahasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. Kocaelispor ise ligin 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

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ETİKETLER
#göztepe
#Futbol
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#Alper Akarsu
#Kocaeli Stadı
#Spor
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