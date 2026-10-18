Göztepe, üst üste 2. kez kazandı! İzmir ekibi, Kocaelispor'u yendi

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın önemli maçlarından birinde Kocaelispor ile Göztepe, Kocaeli Stadı'nda kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çaldı.

Konuk ekip Göztepe, mücadelenin 24. dakikasında öne geçti. Sol taraftan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.

Göztepe, karşılaşmanın 77. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0'a geldi.

Ev sahibi Kocaelispor, 81. dakikada bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Yeşil-siyahlıların sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Aye'nin ceza sahasına çevirdiği topa Henrique'nin elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Berkan Kutlu, topu ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Göztepe, bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Kocaelispor ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 12 puanda kaldı.

Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü sahasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. Kocaelispor ise ligin 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.