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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 18:27

Kasımpaşa 4 golle kazandı! İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor, İstanbul'da karşılaştı. Kasımpaşa, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti. Samsunspor ise ligdeki 6. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Kasımpaşa 4 golle kazandı! İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 18:27

'de 8. haftanın dikkati çeken maçlarından birinde ile , İstanbul'da karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Fatih Tokail düdük çaldı.

HABERİN ÖZETİ

Kasımpaşa 4 golle kazandı! İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u mağlup etti

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.
Kasımpaşa'nın gollerini 27. dakikada Winck, 31. dakikada Benedyczak (Arous'a çarpan top), 64. dakikada Arous ve 78. dakikada Benedyczak attı.
Samsunspor'un tek golünü 45. dakikada Coulibaly kaydetti.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 13'e yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Kasımpaşa 4 golle kazandı! İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u mağlup etti

Ev sahibi Kasımpaşa, mücadelenin 27. dakikasında öne geçti. Ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Ali Yavuz Kol, yerdeyken pasını sağındaki Winck'e çıkardı. Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

Kasımpaşa 4 golle kazandı! İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u mağlup etti

Kasımpaşa, karşılaşmanın 31. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Lacivert-beyazlılarda soldan ceza sahasına gönderilen taç atışında Samsunspor savunmasından seken top, sağ çaprazdaki Benedyczak'ın önünde kaldı. Polonyalı oyuncunun kaleye gönderdiği şutta takım arkadaşı Arous'un topuğuna çarpan meşin yuvarlak, filelere gitti ve durum 2-0'a geldi.

45. dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Emre Kılınç'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Gianniotis'in sektirdiği top, altıpas içindeki Coulibaly'ye çarparak ağlarla buluştu ve skor 2-1 oldu.

Kasımpaşa 4 golle kazandı! İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u mağlup etti

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Kasımpaşa 4 golle kazandı! İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u mağlup etti

64. dakikada Kasımpaşa yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Rak-Sakyi'nin kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Arous, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durum 3-1'e geldi.

Kasımpaşa, maçın 78. dakikasında bir gol daha buldu. Samsunspor'da savunmadan çıkarken kaptırılan topun ardından Kerem Demirbay, meşin yuvarlağı ara pasıyla Benedyczak ile buluşturdu. Polonyalı futbolcu, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu ve skor 4-1 oldu.

Kasımpaşa 4 golle kazandı! İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u mağlup etti

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

Kasımpaşa 4 golle kazandı! İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u mağlup etti

Kasımpaşa, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti. Samsunspor ise ligdeki 6. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Samsunspor ise ligin 9. haftasında aynı gün sahasında Amedspor'y ağırlayacak.

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#Futbol
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#samsunspor
#Recep Tayyip Erdoğan Stadı
#Fatih Tokail
#Spor
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