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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:49

ABD'li Bakan Marco Rubio, Ukrayna lideri Zelenskiy'i hem yalanladı hem sert çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i yalanladı. ABD'li Bakan Rubio, Ukrayna ile istihbarat paylaşımının kesilmediğini söyledi ve bu iddianın nereden çıktığının Zelenskiy'e sorulması gerektiğini söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD'li Bakan Marco Rubio, Ukrayna lideri Zelenskiy'i hem yalanladı hem sert çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:49

Dışişleri Bakanı , Devlet Başkanı 'e sert çıktı. ABD basınında yer alan haberlere göre Rubio, Orta Asya ülkelerinin temsilcileriyle görüşmek üzere bulunduğu 'ın Semerkant kentinde, Zelenskiy'nin ABD ile Ukrayna arasındaki istihbarat paylaşımına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

ABD'li Bakan Marco Rubio, Ukrayna lideri Zelenskiy'i hem yalanladı hem sert çıktı

''BUNU ZELENSKİY'E SORMALISINIZ''

Rubio, "Bu bilgileri nereden edindiğini ya da basına neden böyle şeyler söylediğini bilmiyorum. Geri dönüp ona sormalısın. Hiçbir duraklama olmadı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine odaklanması gerektiğini belirten Rubio, ayrıca Ukrayna'nın Rus balistik füze saldırıları öncesinde erken uyarı alıp almadığına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'li Bakan Marco Rubio, Ukrayna lideri Zelenskiy'i hem yalanladı hem sert çıktı

''YAZILIMLA İLGİLİ BİR SORUN''

Rubio, son saldırıda ne yaşandığını bilmediğini ancak birkaç gece önce erken uyarı sisteminde yazılımla ilgili bir sorun meydana geldiğini belirtti.

ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM), söz konusu sorunu incelediğini aktaran Rubio, son saldırıya ilişkin daha fazla yorum yapamayacağını ifade etti.

ABD'li Bakan Marco Rubio, Ukrayna lideri Zelenskiy'i hem yalanladı hem sert çıktı

ZELENSKİY'NİN İSTİHBARAT İDDİASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 18 Ekim'de NBC News'e verdiği röportajda, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımının bir süre kesintiye uğradığını ancak daha sonra yeniden sağlandığını belirtmişti.

Ayrıca 15 Ekim'de Financial Times'a verdiği mülakatta Ukrayna-ABD ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, ülkesinin saldırılarını durdurmasına rağmen Rus saldırılarına karşı ABD tarafından sağlanan erken uyarı bildirimlerinden mahrum bırakıldıklarını belirtmişti.

Zelenskiy, SpaceX'in sahibi Elon Musk'a ait uydu teknolojisi Starlink hizmetinin ülke genelinde yavaşlatıldığına ve bunun cephedeki operasyonlarını aksattığına dikkati çekmişti.

"ABD ile Rusya arasındaki ticaretin ilgi çekici" olduğunu dile getiren Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat desteğini kesmesinin ve Starlink hizmetini aksatmasının kendileri açısından "tehlikeli" olduğunu belirtmişti.

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#ABD
#Özbekistan
#ukrayna
#Marco Rubio
#Volodimir Zelenskiy
#Dünya
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