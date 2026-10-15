Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:16

Elon Musk açıkladı: Ukrayna için hayati öneme sahip İHA'ların hızını ABD yavaşlatıyor

SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk, Ukrayna'nın insansız hava araçlarının (İHA) yavaşlamasının nedeninin arkasında ABD'nin olabileceğini söyledi. Sistemlerin hızlarının ABD tarafından kontrol edildiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Elon Musk açıkladı: Ukrayna için hayati öneme sahip İHA'ların hızını ABD yavaşlatıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:16

, 'daki insansız hava araçlarının (İHA) ABD tarafından kontrol edildiğini açıkladı. şirketinin sahibi Elon Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sistemlerin hızlarını ABD hükümetinin kontrol ettiğini ifade etti. Musk, "Starshield sistemleri ABD hükümetine aittir ve onun kontrolündedir. Hız veya kullanım üzerindeki herhangi bir sınırlama ABD ordusu ve ABD Başkanı tarafından belirlenir" dedi.

Elon Musk açıkladı: Ukrayna için hayati öneme sahip İHA'ların hızını ABD yavaşlatıyor

UYARIDA BULUNMADAN KESİNTİYE UĞRADI

özellikle uzak bölgelerde internet erişimi sağlamak için alçak Dünya yörüngesindeki uyduları kullanan sivil bir hizmetken, Starshield ise hükümet ve askeri kullanım için tasarlanan bir hizmet olarak biliniyor. Ukraynalı askeri yetkililer dün Musk'ın SpaceX şirketinin, askeri amaçlı terminallerin yüksek hızda hareket halindeyken hiçbir uyarıda bulunmadan bunların işleyişini kesintiye uğratmaya başladığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Serhiy Beskrestnov yaptığı açıklamada, "Savunma güçlerimiz bu kısıtlama konusunda uyarılmadı ve bu da çeşitli operasyonların aksamasına yol açtı" ifadelerini kullanmıştı. Beskrestnov kısıtlamanın Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield'ı etkilediğini belirtti.

Elon Musk açıkladı: Ukrayna için hayati öneme sahip İHA'ların hızını ABD yavaşlatıyor

HIZ SINIRLAMASI ABD'NİN ELİNDE

Ukrayna Savunma Bakanlığı kaynaklarına ve bir başka askeri kaynağa göre hız sınırlaması, Ukrayna'nın işgal edilmiş bölgelerindeki Rus hedeflerine yönelik saldırılar düzenleme ve kendi önleme insansız hava araçlarını kullanarak Rus insansız hava araçlarından kendini savunma kabiliyetini engelliyor. Kaynaklar, Ukrayna'nın ani kısıtlamalarla ilgili açıklama almak için SpaceX, ABD hükümeti ve NATO ile temas halinde olduğunu belirtti.

Elon Musk açıkladı: Ukrayna için hayati öneme sahip İHA'ların hızını ABD yavaşlatıyor

STARLINK ÖDEMESİNİ YAPAN POLONYA'DAN TEPKİ

Musk'ın şirketinin Ukrayna'nın askeri yeteneklerini sınırladığı yönündeki açıklamalar, Ukrayna adına Starlink aboneliklerinin ödemesini yapan Polonya'dan dün sert tepki almıştı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, X hesabından Elon Musk'a seslenerek, "Yine siyaset mi yapıyorsunuz? Avrupalı müşterileriniz olarak sizi izliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sikorski'yi daha önce "küçük adam" olarak nitelendiren Musk'tan ise henüz bir cevap gelmedi.

Elon Musk açıkladı: Ukrayna için hayati öneme sahip İHA'ların hızını ABD yavaşlatıyor

UKRAYNA İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Elon Musk'ın şirketine ait uydu internet terminalleri, Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusunda Rus işgalindeki bölgelere uzun menzilli insansız hava aracı saldırılarının yönlendirilmesi için hayati önem taşıyor. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinde faaliyete geçmesinden bu yana Ukrayna'da savaş alanı iletişiminin can damarı oldu ve Ukrayna birlikleri birbirleriyle iletişim kurmak için uydu internetini kullandı. Starlink zamanla elektronik sinyal karıştırmaya karşı direnci, uzun menzilli saldırı dronlarının yanı sıra Ukrayna cephesine malzeme bırakan büyük 6 pervaneli insansız hava araçlarının uçurulması için de hayati bir araç haline geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump 'tüm bombaların anası' GBU-43/B'yi İran'a karşı kullanmayı planlıyor! Hedefleri belli
Enerji ateşkesi başladığı gibi bitti! Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'yı ABD lideri Trump'a şikayet etti
ETİKETLER
#elon musk
#SpaceX
#ukrayna
#starlink
#Starshield
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.