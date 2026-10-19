Marco Asensio hangi maçlarda yok? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Geçtiğimiz maçta sakatlanan Marco Asensio’nun diz kapağının arkasında tespit edilen kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat olacağı açıklandı. Fenerbahçe yönetimi Asensio’nun en az 2.5 ay takımdan ayrı kalacağını bildirdi.

ASENSIO İÇİN AMELİYAT KARARI

Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve takım doktoru Ahmet Kulduk açıklamalarda bulundu. Kulduk, Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer ve Asensio'nun İspanya'daki doktoru Dr. Leyes ile görüştüklerini belirterek , "Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık." dedi.

Fenerbahçe’nin yıldızı Asensio’nun yeşil sahalara dönüşü merak edilirken, kulüp yönetimi iyileşme sürecinin yaklaşık 2 ila 2,5 ay sürmesi bekleniyor açıklamasında bulundu.





ASENSIO’YU KONUŞURKEN ARAYA EKLEDİ

Konuşmaların ardından Çetin, İspanyol futbolcunun teknik direktör İsmail Kartal ile problem yaşadığı iddialarını da yalanladı.

‘’BİR DAHA ALEX OLAYI YAŞAMAK İSTEMİYORUM’

Çetin Aziz Yıldırım’ın uyarısını hatırlatarak;

"Başkanımızın, 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal, hem oyuncular, hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle bu takımdaşlık ruhu perçinlenmekte."

ASENSIO HANGİ MAÇLARDA YOK?

Asensio’nun kaçıracağı maçlar ise şöyle;



1. FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG: 20 EKİM

2. GALATASARAY-FENERBAHÇE: 26 EKİM

3. FENERBAHÇE-GÖZTEPE: 31 EKİM

4. FENERBAHÇE-LIVERPOOL: 4 KASIM

5. ARCA ÇORUM FK-FENERBAHÇE: 8 KASIM

6. KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE: 21 KASIM

7. SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE: 25 KASIM

8. FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK: 29 KASIM

9. BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE: 5 ARALIK

10. LASK LINZ-FENERBAHÇE: 9 ARALIK

11. FENERBAHÇE-TRABZONSPOR: 13 ARALIK

12. KASIMPAŞA-FENERBAHÇE: 18 ARALIK