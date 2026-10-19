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Spor
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 17:19

Marco Asensio hangi maçlarda yok? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası uzun bir süre sahalardan uzak kalan İspanyol yıldız Marco Asensio, Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönmüştü. Karadeniz temsilcisiyle oynanan maçta gol atan Asensio tekrar sakatlandı. Sarı-lacivertli takımdan bugün konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Marco Asensio hangi maçlarda yok? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 17:19

Geçtiğimiz maçta sakatlanan ’nun diz kapağının arkasında tespit edilen kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat olacağı açıklandı. yönetimi Asensio’nun en az 2.5 ay takımdan ayrı kalacağını bildirdi. 

Marco Asensio hangi maçlarda yok? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

ASENSIO İÇİN AMELİYAT KARARI 

Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili Direktörü ve takım doktoru Ahmet Kulduk açıklamalarda bulundu. Kulduk, Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer ve Asensio'nun İspanya'daki doktoru Dr. Leyes ile görüştüklerini belirterek , "Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık." dedi.
Fenerbahçe’nin yıldızı Asensio’nun yeşil sahalara dönüşü merak edilirken, kulüp yönetimi iyileşme sürecinin yaklaşık 2 ila 2,5 ay sürmesi bekleniyor açıklamasında bulundu.

Marco Asensio hangi maçlarda yok? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi


 

ASENSIO’YU KONUŞURKEN ARAYA EKLEDİ

Konuşmaların ardından Çetin, İspanyol futbolcunun teknik direktör ile problem yaşadığı iddialarını da yalanladı. 

‘’BİR DAHA ALEX OLAYI YAŞAMAK İSTEMİYORUM’

Çetin Aziz Yıldırım’ın uyarısını hatırlatarak; 
"Başkanımızın, 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal, hem oyuncular, hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle bu takımdaşlık ruhu perçinlenmekte."

Marco Asensio hangi maçlarda yok? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

ASENSIO HANGİ MAÇLARDA YOK? 

Asensio’nun kaçıracağı maçlar ise şöyle;


1. FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG: 20 EKİM
2. GALATASARAY-FENERBAHÇE: 26 EKİM
3. FENERBAHÇE-GÖZTEPE: 31 EKİM
4. FENERBAHÇE-LIVERPOOL: 4 KASIM
5. ARCA ÇORUM FK-FENERBAHÇE: 8 KASIM
6. KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE: 21 KASIM
7. SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE: 25 KASIM
8. FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK: 29 KASIM
9. BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE: 5 ARALIK
10. LASK LINZ-FENERBAHÇE: 9 ARALIK
11. FENERBAHÇE-TRABZONSPOR: 13 ARALIK
12. KASIMPAŞA-FENERBAHÇE: 18 ARALIK

 

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#ismail kartal
#Marco Asensio
#Oğuz Çetin
#Ahmet Kulduk
#Spor
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