Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi Lukaku alarmı!

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanı hazırlıklarını tam gaz sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 konusunda son dakika belirsizliği yaşanıyor.

Takımın gol yollarındaki en büyük kozlarından biri olan dünyaca ünlü forvet Romelu Lukaku'nun adalesindeki durum, maç kadrosunun şekillenmesinde kritik rol oynayacak.

ASTON VİLLA MAÇINDA RİSK EDİLMEMİŞTİ

Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar sadece Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Belçikalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Aston Villa deplasmanında da teknik heyet tarafından ilk 11'de düşünülüyordu.

Ancak deneyimli golcünün maç öncesi hafif ağrıları hissedişi, sağlık ekibini alarma geçirdi. Sağlık heyetinin tavsiyesi ve teknik direktör İsmail Kartal'ın tedbirli yaklaşımıyla Lukaku maça yedek kulübesinde başladı. Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna dahil olan yıldız oyuncunun yokluğunda ileri uçta görev yapan Vedat Muriç ise sezonun en silik ve etkisiz performanslarından birine imza atarak taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.

SON KARAR MAÇ SAATİNDE VERİLECEK

Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren İsmail Kartal, formsuz Vedat Muriç'in ardından hücum hattındaki yükü yeniden Lukaku'ya vermeyi planlıyor. Ancak tecrübeli teknik adam, oyuncunun durumu hakkında henüz net bir karar vermiş değil.

Maç saatine kadar özel bir kontrolden geçirilecek olan Romelu Lukaku için sağlık ekibinin vereceği rapor, ilk 11'in kaderini belirleyecek. Doktorlardan "oynayabilir" onayı çıkması durumunda Belçikalı golcü Alanya karşısında sahaya ilk 11'de çıkacak. Sağlık ekibinin olumsuz rapor vermesi halinde ise Aston Villa deplasmanındaki tedbirli senaryonun tekrarlanması ve yıldız ismin yine kulübede maça başlaması bekleniyor.