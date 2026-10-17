Galatasaray'da Dursun Özbek devreye girdi, 70 milyon euroluk operasyon tamamlandı!

Galatasaray, UEFA’nın finansal sürdürülebilirlik ilkeleri ve mali kriterleri kapsamında kritik bir adımı daha başarıyla geride bıraktı. Sarı-kırmızılı yönetim, uluslararası arenadaki hukuki ve mali sorumluluklarını eksiksiz karşılamak adına hafta içinde yoğun bir ödeme trafiği yürüttü.

KASADAN 70 MİLYON EURO ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre kulüp, futbolcu bonservis taksitleri ve diğer mali yükümlülükleri kapsayan toplam 70 milyon euro’luk dev ödemeyi hafta boyunca ilgili hesaplara yatırdı. Yapılan bu hamleyle birlikte UEFA'nın talep ettiği tüm ödeme kanıtları ve idari belgeler eksiksiz şekilde yetkili mercilere teslim edildi.

Söz konusu süreçle birlikte Cimbom, Avrupa kulvarındaki geleceğini güvence altına alarak olası yaptırım ve ceza risklerini tamamen ortadan kaldırdı.

DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİNDEN TİTİZ MESAİ

Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının, UEFA kurallarına tavizsiz bir şekilde uyum sağlamak için süreci bizzat takip ettiği öğrenildi. Kulübün finansal yapısını korumayı ve kurumsal güvenilirliğini pekiştirmeyi hedefleyen yönetim, bu hassas dönemi sorunsuz kapatmak adına mesaisini artırdı.

Gerekli tüm belgelerin zamanında UEFA’ya ulaştırılmasıyla idari süreç tamamlanırken, sarı-kırmızılı camia da derin bir nefes aldı. Gelecek dönemlerde de Finansal Fair Play kriterlerine tam uyumla hareket edeceğinin altını çizen Galatasaray yönetimi, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.