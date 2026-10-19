AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da yağışlar yeniden başlıyor

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İstanbul
İstanbul geçtiğimiz hafta son yılların en büyük yağış dalgası ile karşı karşıya kalırken, dün itibariyle yağışlı hava bölgeyi terk etti. AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede haftanın ilk gününden başlayarak hava sıcaklığının kademeli olarak artacağı ve yeniden 20 derece civarına yükseleceği kaydedildi. Öte yandan bir nebze de olsa nefes alan İstanbul’da Cuma günü yeniden yağış görüleceği ifade edildi.
AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde İstanbul’da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ise 18 dereceden 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
23 Ekim Cuma günü ise İstanbul’da parçalı bulutlu hava beklenirken, aralıklı olarak yağışlar görülecek. Metrekareye 2-5 kilogram arası yağış düşmesi beklenirken, hava sıcaklığı ise 14-20 derece aralığında olacak.
Cuma günü gerçekleşen aralıklı yağmurların ardından İstanbul cumartesi gününü parçalı bulutlu geçirecek. Pazar gününe gelindiğinde ise bu sefer yağmur daha kuvvetli gelecek. Hava sıcaklığı 25 Ekim Pazar günü maksimum 19 dereceye ulaşırken, metrekareye 3-7 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
https://x.com/ibbAkom/status/2112063890804949335