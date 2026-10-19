İstanbul geçtiğimiz hafta son yılların en büyük yağış dalgası ile karşı karşıya kalırken, dün itibariyle yağışlı hava bölgeyi terk etti. AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede haftanın ilk gününden başlayarak hava sıcaklığının kademeli olarak artacağı ve yeniden 20 derece civarına yükseleceği kaydedildi. Öte yandan bir nebze de olsa nefes alan İstanbul’da Cuma günü yeniden yağış görüleceği ifade edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da yağışlar yeniden başlıyor AKOM verilerine göre yağışlı havanın terk ettiği İstanbul'da sıcaklıkların hafta başında kademeli olarak artması, ancak Cuma gününden itibaren yağışların yeniden başlaması bekleniyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yağış beklenmezken sıcaklıkların 18 dereceden 22 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. 23 Ekim Cuma günü sıcaklık 14-20 derece aralığında olacak ve metrekareye 2-5 kilogram arası yağış bekleniyor. Cumartesi gününü parçalı bulutlu geçirecek olan İstanbul'da, 25 Ekim Pazar günü yağış kuvvetlenecek ve metrekareye 3-7 kilogram yağış düşecek. Pazar günü hava sıcaklığının maksimum 19 dereceye ulaşması bekleniyor.

HAFTANIN İLK DÖRT GÜNÜ BULUTLU

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde İstanbul’da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ise 18 dereceden 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

YAĞMURLAR CUMA GÜNÜ YENİDEN BAŞLIYOR

23 Ekim Cuma günü ise İstanbul’da parçalı bulutlu hava beklenirken, aralıklı olarak yağışlar görülecek. Metrekareye 2-5 kilogram arası yağış düşmesi beklenirken, hava sıcaklığı ise 14-20 derece aralığında olacak.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ARTIYOR

Cuma günü gerçekleşen aralıklı yağmurların ardından İstanbul cumartesi gününü parçalı bulutlu geçirecek. Pazar gününe gelindiğinde ise bu sefer yağmur daha kuvvetli gelecek. Hava sıcaklığı 25 Ekim Pazar günü maksimum 19 dereceye ulaşırken, metrekareye 3-7 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

https://x.com/ibbAkom/status/2112063890804949335