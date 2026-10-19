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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:15

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 19 Ekim 2026 hava durumu raporu ile günlerdir sağanak yağışı etkisi altında olan birçok ile güzel haberi verdi. Kurum tarafından paylaşılan bugünkü hava durumu açıklamasına göre 8 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, yurdun büyük kesiminde hava bulutlu ve parçalı bulutlu olacak.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:15

Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyrederken diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında olacak. Öte yandan rüzgârın Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı ve batılı yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin altında seyrederken 8 il için sağanak yağış ve Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Rüzgârın Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı ve batılı yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

 

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

8 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacak. Bu kapsamda vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuluyor.

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas'ın doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan'ın batısının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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