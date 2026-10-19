19 Ekim 2026 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı, 8 kenti uyardı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyrederken diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında olacak. Öte yandan rüzgârın Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı ve batılı yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacak. Bu kapsamda vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuluyor.
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas'ın doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan'ın batısının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu