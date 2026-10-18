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Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 01:23
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 01:23

Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? Sele neden olacak sağanaklar ve şiddetli kar yağışı için uyarı

Türkiye aşırı sağanağın neden olduğu sel felaketini başta İstanbul olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yaşarken kış için de uyarılar geldi. Buna göre sele neden olan sağanaklar ve ani soğuklarla birlikte yoğun kar yağışının görülme ihtimali ortaya çıktı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? Sele neden olacak sağanaklar ve şiddetli kar yağışı için uyarı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 01:23
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 01:23

, ve 'yı vuran sağanak yağışların sele dönüşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü felaketin acı sıcaklığı sürerken Türkiye'yi nasıl bir kışın beklediği merak ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? Sele neden olacak sağanaklar ve şiddetli kar yağışı için uyarı

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Prof. Dr. Şermin Tağıl, kış mevsiminde Türkiye genelinde normallerin üzerinde sıcaklık ve artan yağışların beklendiğini belirterek kışın ilk yarısında sel, ikinci yarısında ise ani soğuk ve yoğun kar riskine karşı uyarıda bulundu.
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) modelleri, Türkiye ve Akdeniz kuşağında yağışlı ve ılık koşulların öne çıktığını göstermektedir.
Kışın ilk yarısında sıcaklıkların normallerin üzerinde seyredeceği, kıyı ve batı kesimlerde yağışların artacağı, karın ise alçak kesimlerde azalacağı ifade edildi.
Ocak ayı sonu ve şubat ayında Kutup Girdabı'nın zayıflamasıyla dondurucu soğukların orta enlemlere inerek yoğun kar ve tipi riskini artırabileceği belirtildi.
Kışın ikinci yarısında beklenen kar yağışlarının Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde örtüyü güçlendirebileceği, diğer kesimlerde ise kar kuraklığının sürebileceği aktarıldı.
Küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının 1980'lerden bu yana en yüksek değerlere ulaşmasının şiddetli yağışları ve kış fırtınalarını destekleyebileceği vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

SEL VE YOĞUN KAR YAĞIŞI İÇİN UYARI YAPILDI

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, kış mevsiminde Türkiye genelinde normallerin üzerinde sıcaklıklar ve artan yağışların öne çıkmasının beklendiğini belirterek, kışın ilk yarısında sağanak ve sel, ikinci yarısında ise ani soğuklar, yoğun kar ve tipi riskine karşı uyarıda bulundu.

Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? Sele neden olacak sağanaklar ve şiddetli kar yağışı için uyarı

Tağıl, iklim değişikliğinin artık yalnızca sıcaklıkların artması anlamına gelmediğini, mevsimlerin alışılmış düzenini de değiştirdiğini söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN DEĞİŞKEN BİR KIŞ TABLOSU OLACAK"

Bir yanda uzun süren sıcak ve kurak dönemler, diğer yanda kısa sürede etkili olan şiddetli yağışların yaşandığını aktaran Tağıl, bu nedenle 2026-2027 kışını değerlendirirken yalnızca hava sıcaklıklarına değil, atmosfer ve okyanuslarda yaşanan büyük ölçekli değişimlere de bakmak gerektiğini anlattı.

Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? Sele neden olacak sağanaklar ve şiddetli kar yağışı için uyarı

Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu yıl kış seyrini anlamak için özellikle El Nino, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) ve Kutup Girdabı arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu üç büyük sistemin etkileşimi, Akdeniz Havzası ve ülkemizde hava koşullarını ve ekstrem hava olaylarını etkiliyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) modelleri, Türkiye için değişken bir kış tablosu ortaya koyuyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağında yağışlı ve ılık koşulları öne çıkıyor. 

Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? Sele neden olacak sağanaklar ve şiddetli kar yağışı için uyarı

YAĞIŞLARIN ARTTIĞI BİR DÖNEME GİRİLECEK

Modeller kurak bir kıştan ziyade, yağışların arttığı bir döneme işaret ediyor. Buna ek olarak, küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının 1980'lerden bu yana kaydedilen en yüksek değerlere ulaşması da dikkati çekiyor. Denizlerin normalden sıcak olması, atmosfere aktarılan nem ve enerji miktarını artırarak uygun atmosferik koşullarda şiddetli yağışları ve kış fırtınalarını destekleyebilir.

Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? Sele neden olacak sağanaklar ve şiddetli kar yağışı için uyarı

KIYI KESİMLERİ VE BATI BÖLGELERİ İÇİN UYARI  

Model sonuçları, kışın ilk yarısında Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini gösteriyor. Ancak bu, kurak bir kış yaşanacağı anlamına gelmemeli. Güneyli rüzgarlarla taşınan nem, özellikle kıyı kesimlerinde ve batı bölgelerinde yağışları artıracaktır. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi, karın alçak kesimlerde azalmasına, yüksek dağlık alanlarda ise daha fazla tutunmasına yol açacaktır."

Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? Sele neden olacak sağanaklar ve şiddetli kar yağışı için uyarı

Bu anlamda asıl dikkat çekici değişimi kış ortasından itibaren beklediklerini bildiren Tağıl, ocak ayının sonuna ve şubat ayına ilişkin model senaryolarında Kutup Girdabı'nın zayıflamasının öngörüldüğünü dile getirdi.

"ŞİDDETLİ KIŞ ORTAYA ÇIKABİLİR"

Tağıl, Kutup Girdabı'nın zayıflamasının, kutup çevresindeki dondurucu soğukların orta enlemlere doğru ilerlemesini kolaylaştıracağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu atmosferik koşulların yaşanması, şiddetli kış koşullarının ortaya çıkma olasılığını artırabilir. Akdeniz'den gelen nemli hava ile kuzeyden ilerleyen soğuk hava kütlelerinin uygun koşullarda karşılaşması, kuvvetli yağışlara ve bazı bölgelerde yoğun kar yağışı ile tipiye yol açabilir. 2026-2027 kışında kar açısından, ılık koşullar karın yerde tutunmasını zorlaştırabilir. Kışın ikinci yarısında kar yağışlarının artması, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar örtüsünü güçlendirebilir. Ancak modeller, ülkemizin diğer kesimlerinde kar kuraklığının devam edebileceğine işaret ediyor."

Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? Sele neden olacak sağanaklar ve şiddetli kar yağışı için uyarı

"FARKLI HAVA KOŞULLARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALI"

Kışın büyük bölümünün ılık ve bol yağışlı geçmesinin, uzun yıllardır kuraklık baskısı altındaki Türkiye için sevindirici bir gelişme olduğuna dikkati çeken Tağıl, ancak kış genelinde ılık ve yağışlı koşulların öne çıkmasının risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmediğine işaret etti.

Tağıl, "İlk yarıda şiddetli sağanaklar ve kısa sürede yoğunlaşan yağışlar bazı şehirlerimizde sel ve su baskınlarına neden olabilir. İkinci yarıda ise kuzeyden gelen soğuk hava kütleleriyle birlikte ani sıcaklık düşüşleri ve yoğun kar yağışları yaşanabilir. Elbette mevsimsel tahminler kesin bir takvim değil, atmosferin olası seyrini gösteren bir ihtimal haritasıdır. Kışın ilk yarısında sağanak ve sel, ikinci yarısında ise ani soğuklar ve kar fırtınaları şehir yaşamını ciddi biçimde aksatabilir. Bu nedenle farklı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

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#İstanbul
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#Prof Dr Şermin Tağıl
#Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi
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