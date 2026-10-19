Müge Anlı’nın programında büyük bir merakla takip edilen kayıp Mehmet Çabuk dosyasında çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. 2016 yılında kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çabuk’un eski eşi İlknur Düzgün’ün akıllara durgunluk veren açıklamaları ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti.

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HABERİN ÖZETİ Müge Anlı'daki Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: "Cenazenin üstüne yeşil soğan ektirdiler” 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk'un cezaevindeki İbrahim Ozan Düzgün tarafından öldürülüp bahçeye gömüldüğünün itiraf edilmesinin ardından yürütülen soruşturmada yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Başka suçlardan cezaevinde olan İbrahim Ozan Düzgün, 27 Ocak 2016'da tartıştığı Mehmet Çabuk'un başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü ve cesedini evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede ihbar üzerine yapılan kazılarda yaklaşık 2,5 metre derinlikte insan kemiklerine ulaşıldı ve kalıntıların adli incelemeye alındığı belirtildi. İlknur Düzgün, İbrahim Ozan Düzgün tarafından kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit edildiğini öne sürdü. İlknur Düzgün'ün, Mehmet Çabuk ile resmî evliliği sürerken İbrahim Düzgün ile düğün yaptığı ve bu birliktelikten doğan çocuğunu Çabuk'un nüfusuna kaydettirdiği aktarıldı. İlknur Düzgün, eşinin gömüldüğü yeri bilmediğini belirterek cenazesinin bulunduğu alanın üzerine kendisine yeşil soğan ektirdiklerini ifade etti. Gözaltına alınan İlknur Düzgün ile kayınvalidesi Selma Düzgün adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mehmet Çabuk'un 2016 yılında ortadan kaybolmasının ardından Müge Anlı'ya başvuran kız kardeşi Aynur Çabuk, ağabeyinin akıbetinin aydınlatılması için yardım istedi. Dosya üzerinde yapılan araştırmalar ve canlı yayında ortaya çıkan çelişkili açıklamalar, şüpheleri eski eşi İlknur Düzgün ve ailesinin çevresinde yoğunlaştırdı. Süreç boyunca dikkat çeken iddialar ise dosyanın seyrini değiştirdi.

KATİLİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

2016 yılında Ankara'dan Osmaniye'ye gittikten sonra kaybolan Mehmet Çabuk'un öldürülmesine ilişkin itiraf, başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün'den geldi.

Savcılıkta "Mehmet Çabuk'u ben öldürdüm" diyen Düzgün, 27 Ocak 2016'da aralarında çıkan tartışma esnasında Çabuk'un başına sert bir cisimle vurduğunu ve cesedini evin bahçesine gömdüğünü kaydetti.

İLK KAZILARDA BULUNAMADI

İbrahim Ozan Düzgün'ün yer göstermesinin ardından bahçede başlatılan ilk kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı. Fakat gelen ihbar üzerine yeniden yapılan aramalarda yaklaşık 2,5 metre derinlikte insan kemiklerine ulaşıldı. Kalıntıların Mehmet Çabuk'a ait olduğunun kesinleşmesi için adli inceleme süreci önem taşıyor.

"SESİNİ ÇIKARIRSAN SENİ DE ÇOCUKLARINI DA ÖLDÜRÜRÜM"

İlknur Düzgün, cinayetin ardından İbrahim Ozan Düzgün tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü.

Düzgün, kendisine "Kocanı öldürdüm. Sesini çıkarırsan seni de çocuklarını da öldürür, gömerim" denildiğini iddia etti.

Öte yandan İlknur Düzgün'ün, Mehmet Çabuk'la resmî evliliği devam ederken İbrahim Düzgün ile düğün yaptığı İlknur Düzgün'ün, İbrahim Düzgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocuğunu, hâlen kayıp olan Mehmet Çabuk'un nüfusuna kaydettirdiği belirtildi.

KOCASININ CENAZESİNİN ÜZERİNE YEŞİL SOĞAN EKTİRDİLER

Emniyet ifadesi sırasında İlknur Düzgün'e Mehmet Çabuk'un bahçeye gömüldüğünün söylenmesi üzerine ağlama krizi geçirdiği belirtildi. Düzgün, eşinin cesedinin gömüldüğü alanın üzerine yeşil soğan ekmesinin istendiğini belirterek "Mehmet'in cenazesinin üzerine bana yeşil soğan ektirdiler. Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde, o yeşilliklerde oynadı. Ben Mehmet'in tam olarak nereye gömüldüğünü bilmiyordum." İfadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlknur Düzgün ve kayınvalidesi Selma Düzgün adliyeye sevk edilirken olayla ilgili adli süreç henüz tamamlanmadı.