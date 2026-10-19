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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:40

Mehmet Şef'in üç parmağı üzerinden yapılan şaka olay oldu! Soğuk Savaş'a tepki yağıyor

YouTube'da yayınlanan Soğuk Savaş programında şef Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce yaşadığı kazaya gönderme yapan bir şaka gündem oldu. Orkun Işıtmak üzerinden kurgulanan soruda kullanılan “on parmağında on marifet” ifadesi, sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Mehmet Şef'in üç parmağı üzerinden yapılan şaka olay oldu! Soğuk Savaş'a tepki yağıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:40

jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın çocuk yaşta geçirdiği bir kaza sonucu üç parmağını kaybettiği bilinirken, bu durum üzerinden yapılan espri eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir insanın fiziksel engelini mizah konusu hâline getirmenin kabul edilemez olduğunu belirterek programa tepki gösterdi.

MEHMET ŞEF'İN ÜÇ PARMAĞI ÜZERİNDEN YAPILAN ŞAKA OLAY OLDU! 

YouTube'da yayınlanan programında, son dönemde Orkun Işıtmak'ı azarlamasıyla da gündeme gelen hakkında bir soru yöneltildi. Programda sorulan soru ve verilen cevap, kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı.

Mehmet Şef'in üç parmağı üzerinden yapılan şaka olay oldu! Soğuk Savaş'a tepki yağıyor

Soruda, Orkun Işıtmak'ın Mehmet Şef'ten intikam almak amacıyla restoranına gidip yemek yedikten sonra kendisine ne söylediği soruldu. Verilen cevap ise şöyleydi:

Soru: "Mehmet Şef'ten intikam almak isteyen Orkun Işıtmak, Mehmet Şef'in restoranına gidip yemek yedikten sonra Mehmet Şef'e ne demiştir?"

Cevap: "Şefim on parmağında on marifet."

Mehmet Yalçınkaya'nın üç parmağını kaybetmiş olmasına gönderme yaptığı düşünülen bu ifade, izleyiciler arasında tartışmaya neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, söz konusu esprinin mizah sınırlarını aştığını savundu.

Mehmet Şef'in üç parmağı üzerinden yapılan şaka olay oldu! Soğuk Savaş'a tepki yağıyor

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Programdaki şakanın yayılmasının ardından 'te çok sayıda kullanıcı eleştirilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, yaşanan bir kazanın ve kişinin fiziksel durumunun eğlence konusu yapılmasını saygısızlık olarak değerlendirirken, bazıları da bu tür esprilerin kara mizah adı altında savunulmasına karşı çıktı.

Mehmet Şef'in üç parmağı üzerinden yapılan şaka olay oldu! Soğuk Savaş'a tepki yağıyor

Sosyal medyada yapılan eleştirilerden bazıları şöyle:

•    "Bu düpedüz saygısızlık"
•    "Buna şaka diye gülenlerin de aklı yok"
•    "Adamın travması var yaptığı şakaya bak"
•    "Bu kara mizah falan değil, bir insanın travmasını etkileşim malzemesi yapmak üzerine böyle hunharca kahkaha atmak nedir lan"
•    "Birinin engeliyle dalga geçmek mizah değil düpedüz saygısızlıktır."

Tepkilerin odağında, şakanın yalnızca Mehmet Şef'in fiziksel durumuna gönderme yapması değil, aynı zamanda yaşadığı kazanın ve bunun hayatındaki etkilerinin hafife alındığı düşüncesi de yer aldı.

Mehmet Şef'in üç parmağı üzerinden yapılan şaka olay oldu! Soğuk Savaş'a tepki yağıyor

MEHMET ŞEF PARMAKLARINI KAYBETMESİYLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Mehmet Yalçınkaya, çocuk yaşta yaşadığı kazanın ardından üç parmağını kaybetmişti. Yıllar içinde aşçılık alanında önemli bir kariyere imza atan ünlü şef, geçmişte yaptığı açıklamalarda bu olayın hayatına etkisinden ve mesleki mücadelesinden söz etmişti.

Kazanın bir kıyma makinesi nedeniyle gerçekleştiğine dair yaygın inanışın doğru olmadığını belirten Mehmet Şef, olayın çocukken arkadaşlarıyla oynadığı sırada yaşandığını anlatmıştı.

Mehmet Şef'in üç parmağı üzerinden yapılan şaka olay oldu! Soğuk Savaş'a tepki yağıyor

Yalçınkaya, yaşadığı zorlukların kendisini mesleğinde daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kapının önünde 2 arkadaş oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna 'Bir kıyma makinesinda oldu' diyor. Hayatımızda yaşadığımız kazalar bizi daha çok tutunmaya sevk ediyor. Bazı insanlar eli yok, kolu yok, vücudunun yarısı olmayanlar var. 11 yaşında çıraklıkla başladığım hikayemde kimse benim aşçı olacağıma inanmadı. Bu bana her zaman hırs ve tutunma verdi. Herkesten fazla çalıştım."

Mehmet Yalçınkaya'nın bu açıklamaları, yaşadığı kazanın ardından mesleki hayatında karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını ortaya koyarken, Soğuk Savaş programındaki espri de fiziksel engellerin mizah konusu yapılması üzerine yeni bir tartışma başlattı.

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ETİKETLER
#masterchef
#mehmet yalçınkaya
#orkun ışıtmak
#soğuk savaş
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#Magazin
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