Mehmet Yalçınkaya’nın Acun Ilıcalı ile kavga iddiası gündem olmuştu! Mehmet Yalçınkaya’dan dolar açıklaması

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İstanbul
Mehmet Yalçınkaya ile Acun Ilıcalı arasında kavga yaşandığı ve ünlü şefin Ilıcalı’nın yüzüne dolar fırlattığı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. MasterChef Türkiye’deki jüri üyeliğiyle tanınan Yalçınkaya, hakkında ortaya atılan bu iddialara yanıt verdi. İki isim arasında yaşandığı öne sürülen olayın gerçek olup olmadığı merak edilirken Yalçınkaya’nın açıklamaları da dikkat çekti.
MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, Berfu Yenenler'in programına katıldı. Ünlü Şef, Acun Ilıcalı ile kavga ettiği ve ünlü yapımcının yüzüne dolar fırlattığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yalçınkaya, bu tür iddiaların her yıl tekrarlandığını söyledi.
Ünlü şef, konuyla ilgili açıklamasında, “Her sene birimizin programdan ayrıldığı söyleniyor. Bazen benimle ilgili ‘Acun’un yüzüne dolar fırlattı, resti çekti’ diye haberler çıkıyor” ifadelerini kullandı.
İddialara tepki gösteren Yalçınkaya, “Ya biz kimiz ya Acun Bey’in yüzüne dolar fırlatmak! Nereye yani, öyle bir şey yok” diyerek söz konusu olayın yaşanmadığını dile getirdi.
Yalçınkaya, açıklamasının devamında, “Biz şefiz, sanat dünyası değiliz” sözleriyle dikkat çekti. Ünlü isim, “Organik halimizi koruyoruz” diyerek doğal tavırlarını sürdürdüklerini vurguladı. Açıklamasıyla gündeme gelen Yalçınkaya, Acun Ilıcalı ile yaşadığı öne sürülen gerilime ilişkin iddiaları da reddetmiş oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)