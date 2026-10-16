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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 19:18

Mehmet Yalçınkaya’nın Acun Ilıcalı ile kavga iddiası gündem olmuştu! Mehmet Yalçınkaya’dan dolar açıklaması

MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, Acun Ilıcalı ile kavga ettiği ve Ilıcalı’nın yüzüne dolar fırlattığı yönündeki iddialara yanıt verdi. İki ünlü isim arasında yaşandığı öne sürülen olay, gündeme gelen iddialarla merak konusu olmuştu. Yalçınkaya’nın açıklamasıyla birlikte gözler, söz konusu tartışmanın perde arkasına çevrildi. İşte Mehmet Yalçınkaya’nın gündem olan iddialara verdiği yanıtın ayrıntıları.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Mehmet Yalçınkaya’nın Acun Ilıcalı ile kavga iddiası gündem olmuştu! Mehmet Yalçınkaya’dan dolar açıklaması
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 19:18

ile arasında kavga yaşandığı ve ünlü şefin Ilıcalı’nın yüzüne dolar fırlattığı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. ’deki jüri üyeliğiyle tanınan Yalçınkaya, hakkında ortaya atılan bu iddialara yanıt verdi. İki isim arasında yaşandığı öne sürülen olayın gerçek olup olmadığı merak edilirken Yalçınkaya’nın açıklamaları da dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Mehmet Yalçınkaya’nın Acun Ilıcalı ile kavga iddiası gündem olmuştu! Mehmet Yalçınkaya’dan dolar açıklaması

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Acun Ilıcalı ile kavga ettiği ve Ilıcalı'nın yüzüne dolar fırlattığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Mehmet Yalçınkaya, hakkında çıkan Acun Ilıcalı ile kavga ettiği ve yüzüne dolar fırlattığı iddialarını reddetti.
Yalçınkaya, bu tür iddiaların her yıl tekrarlandığını belirtti.
Ünlü şef, "Biz şefiz, sanat dünyası değiliz." ifadesini kullanarak doğal tavırlarını sürdürdüklerini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

MEHMET YALÇINKAYA “BİZ ŞEFİZ, SANAT DÜNYASI DEĞİLİZ.”

MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, Berfu Yenenler'in programına katıldı. Ünlü Şef, Acun Ilıcalı ile kavga ettiği ve ünlü yapımcının yüzüne dolar fırlattığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yalçınkaya, bu tür iddiaların her yıl tekrarlandığını söyledi.

Mehmet Yalçınkaya’nın Acun Ilıcalı ile kavga iddiası gündem olmuştu! Mehmet Yalçınkaya’dan dolar açıklaması

Ünlü şef, konuyla ilgili açıklamasında, “Her sene birimizin programdan ayrıldığı söyleniyor. Bazen benimle ilgili ‘Acun’un yüzüne dolar fırlattı, resti çekti’ diye haberler çıkıyor” ifadelerini kullandı. 

Mehmet Yalçınkaya’nın Acun Ilıcalı ile kavga iddiası gündem olmuştu! Mehmet Yalçınkaya’dan dolar açıklaması

İddialara tepki gösteren Yalçınkaya, “Ya biz kimiz ya Acun Bey’in yüzüne dolar fırlatmak! Nereye yani, öyle bir şey yok” diyerek söz konusu olayın yaşanmadığını dile getirdi.

Mehmet Yalçınkaya’nın Acun Ilıcalı ile kavga iddiası gündem olmuştu! Mehmet Yalçınkaya’dan dolar açıklaması

Yalçınkaya, açıklamasının devamında, “Biz şefiz, sanat dünyası değiliz” sözleriyle dikkat çekti. Ünlü isim, “Organik halimizi koruyoruz” diyerek doğal tavırlarını sürdürdüklerini vurguladı. Açıklamasıyla gündeme gelen Yalçınkaya, Acun Ilıcalı ile yaşadığı öne sürülen gerilime ilişkin iddiaları da reddetmiş oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

Mehmet Yalçınkaya’nın Acun Ilıcalı ile kavga iddiası gündem olmuştu! Mehmet Yalçınkaya’dan dolar açıklaması

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş 

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)

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ETİKETLER
#acun ılıcalı
#masterchef türkiye
#mehmet yalçınkaya
#yarışmacılar
#Masterchef 2026
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