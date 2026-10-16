MasterChef’e Şiringül veda mı etti? MasterChef’te Şiringül yarışmayı mı bıraktı?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm fragmanında yaşananlar, yarışmanın takipçilerini Şiringül hakkında soru işaretleriyle baş başa bıraktı. Fragmanda sinir krizi geçirdiği görülen Şiringül’ün mavi önlüğünü bırakıp stüdyodan ayrılması dikkat çekti. Yarışmacının bu hareketinin ardından MasterChef’ten ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlandı. Üstelik Şiringül’ün yayınlanan fragmanda daha sonra görülmemesi, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Peki, MasterChef’te Şiringül yarışmayı mı bıraktı? Şiringül yarışmaya veda mı etti? Fragmanda görülen gergin anların ardından gözler yeni bölüme çevrildi.

MASTERCHEF’E ŞİRİNGÜL VEDA MI ETTİ?

Şiringül, dokunulmazlık oyunu sırasında sinirlerine hakim olamadı. Takım arkdaşlarıyla aralarında yaşadığı olay sonrasında Şiringül’ün sinirlerini boşaldı.

Oyun öncesinde de duygusal anlar yaşayan Şiringül’ün oyun sırasında da tartışması iplerin kopmasına yol açtı. Takım arkadaşlarını onu sakinleştirmeye çalışırken, “ yeter artık. Yeter” sözleriyle isyan etti.

Bıktım hepinizden” sözleriyle bağırarak feryat etti. Oyun alanından dışarı çıkarılan Şiringül gözyaşları içerisinden siyah önlüğünü çıkararak, stüdyodan ayrıldı.

ŞİRİNGÜL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

MasterChef 3. Dokunulmazlık oyunu öncesinde Şiringül’ün yaptığı açıklamaları izleyenleri gözyaşına boğdu. Şiringül kaybettiği abisini Muhammed’e benzettiğini ve aynı şekilde annesinin de onu benzettiğini dile getirdi.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)