MasterChef’te 3. Ve 4. Eleme adayları 15 Ekim 2026! MasterChef’te eleme potasına kim gitti?

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme potası şekillenmeye devam ediyor. 15 Ekim 2026 tarihli bölümde yarışmacılar, eleme adayları arasında yer almamak için mutfakta mücadele ediyor. Haftanın önceki aşamalarının ardından gözler, açıklanacak 3. ve 4. eleme adaylarına çevrildi. Yarışmanın takipçileri, dokunulmazlık oyununun ardından hangi isimlerin eleme riskiyle karşı karşıya kaldığını merak ediyor. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti? 15 Ekim Perşembe akşamı 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu?

15 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

15 Ekim 2026 MasterChef’te 3. Ve 4 eleme adayları birazdan belli olacak.

13 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

13 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Şiringül ve Hasan Alp oldu.

1 EKİM 2026 MASTERCHEF’E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

11 Ekim 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı Buse oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)